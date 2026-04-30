Revoluční péče v rytmu vaší pleti – bez podráždění!

V čem je nová řada Dermocycling od Astrid tak unikátní? V tom, že jednotlivé produkty obsahují vysoce aktivní látky, bez kterých se moderní péče neobejde, ale především dávají pleti prostor k regeneraci a nadechnutí. Namísto každodenního používání se tu totiž séra střídají v několikadenním cyklu.
Pravidlo Dermocycling 3 séra, 4 večery!
Typický cyklus rutiny je velmi jednoduchý: První večer rutiny je věnován exfoliaci, která má v popisu práce odstranění odumřelých buněk a rozjasnění pleti.
Druhý večer přichází na řadu retinol, který je proslulý svými anti-ageingovými účinky.
Třetí a čtvrtý večer probíhá péče ve znamení hydratace a zklidnění. Pleť získává v této fázi prostor k regeneraci, nadechnutí.
Jde tak o šetrnou, a přitom velmi efektivní péči, která minimalizuje riziko podráždění, posiluje kožní bariéru a zlepšuje celkový vzhled pleti.
Pojďme si však produkty a jejich výsledky představit podrobněji…
ASTRID Dermocycling Exfoliační pleťové sérum s 6 % AHA
Co ukázaly klinické studie: Za měsíc používání byla pleť hladší u 100 %* testujících, tón pleti se viditelně zlepšil (96 %*) a hloubka vrásek se zmenšila u 100 %** respondentů. Kožní bariéra byla posílena u 88 %*.
ASTRID Dermocycling Pleťové sérum s retinolem
Klinické studie ukázaly, že za měsíc používání byla pleť hladší (100 %* testujících), tón pleti se viditelně zlepšil u 96 %* testujících a hloubka vrásek byla redukována u 100 %** respondentů. Zároveň došlo k posílení kožní bariéry u 88 %*.
ASTRID Dermocycling Obnovující pleťové sérum
Výsledky klinických studií ukázaly, že po měsíci používání byla pleť hladší u 100 %* respondentů, tón pleti se viditelně zlepšil u 96 %* a hloubka vrásek byla redukována u 100 %** testujících. Kožní bariéra byla posílena u 88 %*.
Tyto ženy Dermocycling na vlastní kůži testovaly… jaké byly jejich dojmy?
Anna Trnková
„Všechno má v tomto systému svůj čas.“
„První večer jsem použila Exfoliační sérum. Ráno byla pleť hladší, projasněnější. Druhý večer jsem vyzkoušela sérum s retinolem. A i když pracuje v dlouhodobém měřítku, pleť po něm působila ihned vyrovnaněji. Velké plus ale je, že je vhodný i pro ty, kdo s retinolem teprve začínají. Jen je potřeba následující den myslet na SPF ochranu. Další dva večery jsem testovala Obnovující sérum. Pleť zklidnilo, dodalo jí hydrataci. Právě tato část cyklu mi přijde klíčová, protože drží celou rutinu v rovnováze.“
Dana Štefánková
„Má citlivá pleť konečně dostává vše, co potřebuje!“
„Mám pleť se sklonem k začervenání, ale Exfoliační sérum na ní zabírá přesně tak, jak jsem očekávala. Pleť mě po nanesení nepálila. Navíc druhý den vypadala naprosto skvěle. Ale i další dva zbylé produkty z řady mi sedly. Má pleť je ve výsledku zhydratovaná, svěží, vyživená, bez jakýchkoliv známek podráždění. Séra spolu skvěle korespondují a dodávají mé pleti vše, co potřebuje.“
Jana Komendová
„Pokaždé jsem se těšila na večerní rituál.“
„Řadu Dermocycling jsem testovala zhruba dva týdny. Produkty se na pleti vstřebávají úžasně rychle, nevytvářejí žádný film. Obnovující sérum mi ihned zklidnilo podráždění po celém dni. Žádné podráždění se nekonalo, jen pocit pohodlí. Pleť je ve výsledku hydratovaná, pružná a svítí – jako by byla nová! Určitě produkty doporučuju, protože opravdu fungují!“
*Sebehodnocení pod dermatologickou kontrolou; 25 osob.
**Klinický instrumentální test pod dermatologickou kontrolou; 10 osob.