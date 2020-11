________________________________________________________________

Pražské podniky:

Hořká čokoláda s rumem

Zmrzlinu si lze vychutnat v každém ročním období, a to včetně zimy. Stačí se jen zaměřit na ty správné druhy. V Crème de la Crème si pro vás připravili zmrzlinu chai latte či hořkou čokoládu s rumem Zacapa.

Ochutnejte zde: Wolt,Rohlík a Dámejídlo

Luxusní omáčka z Alcronu

Zamražená svíčková zní prapodivně, ale v reálu je to dokonalost sama. Za zmínku stojí i vyhlášené signature drinky s sebou z BeBop baru. Drink večer po home officu se hodí vždy.



Více zde: La Rotonde



Fine dining pro vašeho čtyřnohého miláčka

Zdravě a kvalitně nemusí jíst pouze lidé. Unikátní krabičková strava pro psy od BiBi FOOD je to, na co všichni opravdoví pejskaři čekali. Konečně můžete svému čtyřnohému miláčkovi dopřát jen to nejlepší.



Objednávat lze po celé České republice: BiBi FOOD



Od snídaně až po večerní párty

Máte chuť na výbornou dýňovou polévku, tatarák z lososa, beef tataki nebo šťavnatý burger? Objednat si můžete i menu na celý týden pro celou vaši rodinu včetně dětí - Danielas by Barock vám připraví menu na míru přesně podle vašich chutí a preferencí.

Objednávejte zde: Danielas by Barock



Zážitek z asijské kuchyně

Budhha u vás doma. Café Buddha je „klidné místo pro ty, co vyhledávají vyšší standard podle asijských zásad“. Ochutnat tak můžete sushi, poké bowls či celé tapas menu.

Objednávejte zde: Cafebuddha

La Veranda, Babiččina zahrada & The Bistro

Bez práce, bez nádobí a ve stejné kvalitě, jako v restauraci. Dopřejte si požitky z jídla v pohodlí vašeho domova. Zachlazení a vakuování zachová hodnoty a usnadní přípravu. V jednom hrnci pak do 15 min snadno ohřejete i několik porcí najednou.



Více na: Menu na doma

_________________________________________________________________________

Máte mezi svými blízkými či přáteli milovníky jídla? Darujte jim letos k Vánocům gurmánský zážitek v podobě poukazu.