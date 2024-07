Regionální potravina - To nejlepší ze sousedství

Za každým oceněným výrobkem se ukrývá příběh jeho výrobce, pro kterého je toto ocenění potvrzením dobře odvedené práce a motivací do budoucna. A právě jejich příběhy vám přinášíme v tomto seriálu. Společně objevíme, co stojí za křupavým chlebem, jak se vyrábí kvalitní med, nebo nahlédneme do procesu výroby skvělé zmrzliny. A mnohem více.

Všechny příběhy oceněných výrobců najdete také na regionalnipotravina.cz/novinky/pribehy.

Kromě příběhů na webu naleznete seznam držitelů ocenění Regionální potravina rozdělený podle krajů, takže si můžete ve svém sousedství najít to nejlepší. A také se můžete inspirovat zajímavými recepty z oceněných potravin.

Co je ocenění Regionální potravina?

Toto ocenění uděluje Ministerstvo zemědělství ČR jen těm opravdu nejlepším potravinám od regionálních výrobců, kteří zvítězí v krajských soutěžích. Vítězné produkty jsou úzce spjaty s regionem. Mohou to být speciality daného kraje, tradiční výrobky nebo inovativní novinky. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina v sobě nesou kvalitu, výjimečnost, lokální suroviny a patriotismus.

Bližší informace ohledně značky Regionální potravina naleznete na www.regionalnipotravina.cz