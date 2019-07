Základní odpalované těsto

Na těsto: 200 ml vody, 90 ml oleje, špetka soli, 160 g hladké mouky, 4 vejce

V kastrole smícháme vodu s olejem a solí. V okamžiku varu začneme přidávat mouku. Těsto na mírném ohni vaříme a stále mícháme, až se začne lepit a vznikne tzv. Bílé dno. Pak kastrol s těstem sundáme z ohně. Těsto mícháme do vychladnutí, nejlépe v robotu s hákem na pomalý chod. Postupně po jednom vmícháme vejce. Hotové těsto přendáme do cukrářského sáčku a na plech jemně potřený olejem nastříkáme tvary.



Pečeme v předehřáté troubě při 200 °C přibližně 20 minut. Pak necháme korpusy úplně vychladnout a rozřízneme je podélně zubatým nožem.

Z tohoto těsta můžete upéct větrníky, věnečky nebo profiterolky. Nebo zkusit francouzské éclairs, plněné různými krémy a zdobené různě barevnými polevami. Stačí si jen vybrat kterou.





Krémy a zdobení éclairs

Potřebujeme: 250 ml 33% smetany ke šlehání, 2 lžíce mleté kávy, 2 lžíce třtinového cukru, 250 g mascarpone, 2 plátky želatiny, 150 ml vaječného koňaku

Na zdobení: 2 lžíce medu , lžíce kakaových bobů

1. Den předem si připravíme základ na krém a želé. Smetanu přivedeme k varu, sundáme z ohně a vsypeme do ní kávu i cukr. Necháme vychladnout a dáme do sklenice rozležet na 24 hodin.

2. Na želé namočíme želatinu do studené vody a necháme ji nabobtnat. Vaječný koňak nahřejeme a vyždímanou želatinu v něm rozpustíme. Nalijeme do malé formičky vyložené potravinářskou fólií a necháme zatuhnout.

3. Kávovou smetanu vyšleháme společně s mascarpone do pevného krému. Krémem naplníme rozkrojené korpusy eklérek a posypeme je kostičkami želé. Povrch potřeme nahřátým medem a posypeme rozdrcenými kakaovými boby. Pak zaklopíme na krém.





Borůvkové:

Rozpis na asi 20 kusů

Doba přípravy asi 120 minut (bez chladnutí a odležení)

1 porce: asi 1053 kJ/251 kcal

180 g marcipánu, 30 g jemně mletých pistácií, 250 ml 33% smetany ke šlehání, 250 g mascarpone, 5 lžic husté borůvkové marmelády

Na zdobení: 100 g moučkového cukru, 1 lžíci citronové šťávy, fialové potravinářské barvivo, 20 g sekaných pistácií

1. Marcipán smícháme s pistáciemi a vymodelujeme úzké válečky. Ty položíme na spodní část rozkrojených korpusů. Vychlazenou smetanu společně s mascarpone vyšleháme na pevný krém. Pak do něj lehce vmícháme marmeládu, krém naplníme do cukrářského sáčku a nastříkáme ho na válečky marcipánu. Vložíme do lednice zatuhnout.

2. Z prosátého cukru, barviva a citronové šťávy utřeme cukrovou polevu. Tu natřeme na povrch horních dílů korpusů, posypeme nasekanými pistáciemi a necháme zatuhnout. Pak přiklopíme na vychlazené části korpusu s krémem.

Čokoládové:

Rozpis na asi 20 kusů

Doba přípravy asi 120 minut (bez chladnutí a odležení)

1 porce: asi 692 kJ/165 kcal

50 ml 3% smetany ke šlehání, 150 g kvalitní hořké čokolády, 50 ml whiskey, 2 lžíce medu

Na zdobení: 70 g tmavé čokolády, čokoládové úlomky

1. Den předem si připravíme krém. Smetanu přivedeme k varu a sundáme z ohně. Necháme ji lehce zchladnout. Nejdříve do smetany vmícháme med, poté nadrobno nasekanou čokoládu. Mícháme gumovou stěrkou, až se čokoláda rozpustí a vše se spojí. Vmícháme whiskey. Vložíme do sklenice a necháme zatuhnou 24 hodin.

2. Po odležení necháme krém povolit v pokojové teplotě a pak pomocí cukrářského sáčku s řezanou trubičkou naplníme do rozříznutých korpusů. Vložíme do lednice.

3. Čokoládu nasekáme, vsypeme do misky a rozpustíme v horké vodní lázni. Sundáme z tepla a stěrkou mícháme do zchladnutí. Povrch korpusů potřeme rozpuštěnou čokoládou a posypeme úlomky. Necháme zatuhnout a položíme na naplněné korpusy.

Nugátové:

Rozpis na asi 20 kusů

Doba přípravy asi 120 minut (bez chladnutí a odležení)

1 porce: asi 953 kJ/227 kcal

180 g kvalitního nugátu, 250 ml 33% smetany ke šlehání, 20 g lískových oříšků, 4 lžíce cukru

Na zdobení: 100 g čokoládové polevy, 50 g bílé čokolády

1. Den předem si uvaříme krém. Smetanu ohřejeme asi na 40 °C. Nugát dáme do misky a rozpustíme na horké vodní lázni. Sundáme z lázně a postupně vmícháme teplou smetanu. Necháme v lednici rozležet 24 hodin. Druhý den krém vyndáme z lednice a necháme lehce povolit. Pomocí cukrářského sáčku jím naplníme rozkrojené korpusy a uložíme do chladu. Lískové oříšky nasypeme do malého pekáčku lehce potřeného olejem. Cukr roztavíme v pánvi na světlý karamel, nalijeme ho na oříšky a necháme ztuhnout. Pomocí paličky vše rozbijeme na griliáš, který nasypeme na krém.

2. Čokoládovou polevu rozpustíme a přelijeme na povrch korpusů. Necháme zatuhnout a rozpuštěnou bílou čokoládou nastříkáme na polevu čárky. Po zatuhnutí položíme ozdobené korpusy na korpusy s krémem.