____________________________________________

Tortilové závitky

Počet porcí: 1

Příprava: 20 minut

1 mrkev, ½ salátové okurky, 2 tortilly, 2 lžíce zakysané smetany, 4 plátky šunky, 4 listy ledového salátu, 100 g bílého jogurtu

1.Mrkev oškrábejte a nakrou­hejte na tenké nudličky. Okurku omyjte a nakrájejte na nudličky.

2.Tortilly zabalte do plasto­vého sáčku a lehce nahřejte v mikrovlnné troubě – pů­jdou pak lépe stočit. Každou potřete zakysanou smetanou a obložte po celé ploše plátky šunky. Na ně natrhejte listy ledového salátu. K jedné straně pak urovnejte nudličky mrkve a okurky a tortilly pevně zaviňte. Každý váleček zvlášť zabalte do papíru nebo potravinové fólie a uložte do chladu. Druhý den je vybalte, nakrájejte na 3– 4 cm silné válečky a naskládejte

do krabičky.

Přibalte: bílý jogurt ochucený pepřem a solí jako dip.