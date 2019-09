ŠLEHAČKOVÝ DORT





Na korpus: 60 g másla, 170 g hladké mouky, 50 g mandlové mouky, špetka soli, 7 vajec, 120 g krupicového cukru, 50 ml amaretta, 50 ml 33°smetany

Na dokončení: 400 ml smetany ke šlehání (33-40% ), 120 g jahodového džemu, směs drobného ovoce (borůvky, maliny, jahody)

Postup:

1. Troubu předehřejeme na 160 °C. Formu vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou nebo vyložíme pečícím papírem.

2. Máslo rozpustíme a poté necháme vychladnout.

3. Mouku prosijeme, přidáme mandlovou mouku, špetku soli a vše promácháme.

4. Do prázdné mísy vyklepneme celá vejce. Přidáme cukr a společně vyšleháme do pevné pěny.

5. Poté postupně přimícháme rozpuštěné máslo. Pomocí gumové stěrky vmícháme moučnou směs a nakonec opatrně přidáme amaretto a smetanu.

6. Těsto naplníme do připravené dortové formy a pečeme zhruba 45 minut při 160 °C. Po upečení ho necháme zcela vyhladnout.

7. Smetanu ušleháme dotuha. Prokrojený korpus pomažeme z vnitřních stran marmeládou. Potom na vrstvu marmelády natřeme šlehačku, do ni zaboříme část ovoce a části korpusu spojíme. Před konečnou úpravou necháme dort v lednici krátce rozležet.