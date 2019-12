_____________________________________________________________

OVOCE ZAPEČENÉ V MANDLOVÉM SNĚHU





Počet porcíÍ: 4

Příprava: 50 minut

Ingredience: 4 malé hrušky, 300 ml bílého vína, 2 lžičky medu, 1 kousek skořice, 4 hřebíčky

Bílková hmota: 150 ml bílků (asi z 5 vajec), 220 g krupicového cukru, 2 lžičky jablečného octa, 60 g jemně mletých loupaných mandlí, 40 g plátků mandlí

Postup:

1. Hrušky oloupejte a vykrojte z nich jádřinec tak, aby zůstaly celé. Do kastrůlku vlijte víno, přidejte koření a přiveďte k varu. Do vroucí tekutiny vložte hrušky a pozvolna je vařte. Doba varu záleží na vyzrálosti ovoce. Hrušky musejí zůstat pevnější.

2. Plech vyložte pečicím papírem. Troubu nastavte na program horký vzduch a vyhřejte na 120 °C. Bílky vyšlehejte do lehké pěny. Postupně přidávejte cukr a ocet a šlehejte, dokud nevznikne pevný sníh. Do hladkého, tuhého sněhu lehce vmíchejte mleté mandle. Na připravený plech vytvořte lžící čtyři malé hromádky. Do každé položte osušenou hrušku a zbylým sněhem potřete tak, aby byly zcela zakryté. Povrch posypte plátky mandlí.

3. Pečte v předehřáté troubě na 120 °C asi 40 minut. Podávejte ihned po upečení jako teplý moučník.