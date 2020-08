___________________________________________________________

MRAŽENÁ ČOKOLÁDOVÁ KÁVA

Ingredience: 1 lžíce čerstvě mleté kávy (20 g), 240 ml vody, 50 g hořké čokolády, 400 ml mléka, 80 ml kávového sirupu

Postup:

1. Z čerstvě namletých zrn a vody připravte silnou kávu (pokud ji budete připravovat ve french pressu, po vyluhování ji slijte do jiné konvičky) a nechte zchladnout.

2. Čokoládu nasekejte a rozdělte do tvořítek na ledové kostky. Zalijte ji připravenou kávou a uložte do mrazničky. Kávové kostky nechte mrazit nejlépe do druhého dne. Udělejte si jich víc, ať je máte po ruce, kdykoli si budete chtít vychutnat ledovou kávu.

3. Při přípravě drinku nalijte do skleniček nejdříve vrstvičku kávového sirupu, pak studené mléko a nakonec vhoďte kostky mražené kávy.

TIP: Na ledové kávové kostky jsme použili speciální barové tvořítko na osm velkých kostek. Prodává je například Tescoma. Do sklenky na drink pak stačí vložit dvě kostky. Malé kostky dejte až čtyři.