Dvacet let je dlouhá doba. Asi tedy nejste zastáncem názoru, že člověk by měl po pěti letech měnit zaměstnání.

Já určitě ne. Jsem člověk, který naopak nemá moc rád změny. Navíc jsem ve firmě opravdu spokojená. Moje práce mě baví, v kolektivu panuje velmi přátelská atmosféra a také mám fajn nadřízeného. Když chodíte do práce s dobrou náladou a cítíte se tam dobře, je to velké plus.

Jako PR manažerka jste s kosmetikou svázána dlouhá léta. Jak se vám pracuje v ženském kolektivu?

Protože jsem žena, je mi v něm v zásadě dobře. Ráda si ale občas odskočím i do mužského „světa“, což není velký problém, protože máme ve firmě rozložení obou pohlaví půl na půl. Za mužský element jsem velmi vděčná, protože to je příjemné oživení. Už jako malá jsem měla spíše kamarády než kamarádky, takže čistě ženský kolektiv není vyloženě pro mě.

A jak vypadá váš život mimo zaměstnání? Máte nějaké koníčky, díky kterým se dokážete odreagovat?

Už dlouhá léta cvičím jógu a chodím do večerní školy filozofie. Také jsem maminka, mám čtrnáctiletého syna, který zrovna prochází pubertou, takže spolu vedeme zajímavé debaty, ve kterých už je zřejmý onen mužský pohled na svět.

Filozofie je poněkud nevšední koníček. Jak jste se k němu dostala?

Do této školy chodím už opravdu dlouho, zhruba tak dvacet let. Po gymnáziu jsem filozofii chtěla studovat, ale bohužel se mi to nesplnilo. Vytvořila jsem si z toho tedy večerní zálibu; jednou týdně docházím na dvě přednášky zaměřené na různá témata. Je to pro mě zase úplně jiný svět než ten pracovní. Dá se říci, že si ale zároveň rozšiřuji obzory. Jsem s lidmi, ke kterým mám blízko, a to mne svým způsobem naplňuje.

Má škola i pozitivní dopad na váš pracovní život?

Kdybych měla říct jednu věc, kterou mi filozofie dává, je to nadhled. Ať už v životě, nebo v práci.

Helena: „Nejsem noční člověk, chodím spát už kolem desáté hodiny a veškeré věci si plánuji spíše na ráno a dopoledne.“

Máte nějaké své rituály, které vám během dne pomáhají nabrat sílu a soustředěnost v pracovním procesu?

Rituály mám velmi ráda a snažím se je také během dne dodržovat. Každý den začínám tím, že piju vodu s citronem, jím chlorellu, poté si dám pauzu a nasnídám se. Když jsem v kanceláři, máme pevně stanovenou dobu, kdy chodíme na oběd. Každý večer se snažím alespoň trochu cvičit. Protože se věnuji józe a nedělám žádný náročný silový sport, pozdější hodiny mi vyhovují. Také zbožňuji zelený a jasmínový čaj, které popíjím během dne. Vůbec totiž nepiju alkohol, protože mi nechutná a nikdy jsem k němu neinklinovala. Nejím ani maso. Vše uvedené ale dělám ráda, není to asketismus. S masem jsem bojovala už jako dítě, takže ve chvíli, kdy jsem si mohla sama rozhodnout, že ho jíst nemusím, to byla pro mě obrovská úleva.

Kolik času věnujete úpravám zevnějšku, než jdete do práce?

Přiznám se, že to moc nepřeháním. Vše zvládnu asi tak do patnácti minut. Příliš se nelíčím, ale zase si občas ráda aplikuji pleťovou masku nebo nějaký zábal. O svůj zevnějšek se snažím pečovat denně. Večer se vždy odličuji a už několik let používám kvalitní krémy na obličej. Díky své práci mám možnost zkoušet i nové produkty, což mě samozřejmě baví. Na tvář mám ráda spíše lehčí přípravky, séra, na tělo zase oleje.

Jak vypadá domácí kosmetický koutek ženy, která v tomto odvětví pracuje?

Asi byste byla překvapená, ale je relativně malý. Mám zhruba pět až sedm přípravků, kterým jsem dlouhodobě věrná. I na kosmetiku chodím nepravidelně. S pletí ale problémy nemám, myslím, že mám dobré geny. Mamince je pětasedmdesát a vypadá výborně. Snad to tak půjde u mě i nadále.

Bez jakých produktů se Helena neobejde?

Sérum proti vráskám Hyaluron-Filler + 3× EFFECT, Eucerin, 999 Kč

Zelený čaj Green jasmine, Kusmi Tea, 118 Kč, kusmitea.cz

Parfém Poême Lancôme, 1819 Kč / 30 ml, lancome.cz