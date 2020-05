Když se nám do něčeho opravdu nechce, hledáme důvody, proč to nejde. Třeba běhání. Nemáme na něj čas, po celém dni jsme unavené, bez energie a stejně bychom nezvládly udýchat ani pár metrů. Co takhle změnit svůj pohled a říct si, proč bychom naopak začít měly?