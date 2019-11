_____________________________________________________________





Začněte peelingem

Abychom pokožce dodali pěkný vzhled a vitalitu, je dobré pokožku nejprve dokonale zbavit odumřelých buněk. K tomu skvěle poslouží peelingy. Abrazivní krémy se prodávají jak pro obličej, tak tělo i chodidla. Takto připravená pokožka lépe nasaje ochranné krémy i olejíčky a bude krásně jemná a vypnutá. Slyšeli jste už také o peelingu na vlasy? Tato vychytávka skutečně existuje – a vaše vlasová pokožka si ji okamžitě zamiluje! Nezapomínejte totiž, že i pokožka hlavy potřebuje ozdravnou kúru. A tu jí dopřejí právě vlasové peelingy.

Nastartujte regeneraci

K rychlé regeneraci pokožky nám pomohou přípravky s hydratačními účinky a s mastnějším základem. Ideální jsou takové, které obsahují antioxidanty s příměsí vitaminu C a E. Pro pleť je přínosné jednou týdně zařadit do svého rituálu aplikaci regenerační, či revitalizační pleťové masky a následně aplikovat nejen krém, ale také revitalizační sérum. Séra jsou vhodná na denní i noční použití a pleti poskytnou žádoucí hydrataci. Pokožce těla zase dopřejte alespoň jednou denně tělové mléko či krém. Krém nanášejte nejlépe hned po koupeli či sprše, jelikož v této době voda z krémového základu nejsnadněji pronikne do pokožky a kůži zregeneruje. Regeneraci můžete dopřát také svým vlasům – vyzkoušejte například přírodní sérum GR-7 Professional, které vlasy vyživuje, řeší problém s vypadáváním a hlavně navrací původní barvu vlasů, pokud vás již trápí šediny.

Nezapomeňte na aromaterapii

Pokud se vám při koupeli či sprchování zasteskne po letních dnech plných vůně zralého ovoce, můžete si je připomenout díky autentickým vůním sprchových gelů AUTHENTIC toya AROMA. Jedinečné vůně těchto gelů vás zaručeně přenesou do nezapomenutelné atmosféry prosluněných dní a intenzivně provoní vaši pokožku. „Připravili jsme osm variant převážně ovocných vůní. Naším cílem bylo vytvořit řadu sprchových gelů s autentickou dlouhotrvající vůní, jelikož je prokázané, že vůně je jedním z významných faktorů, které ovlivňují lidskou mysl a naši náladu,“ říká Jana Kozlová, brand manager značky AUTHENTIC toya AROMA.

Změňte jídelníček

Zdraví vašich vlasů a pleti můžete podpořit i zevnitř – tedy tím, co jíte. „Vysušená pleť potřebuje dostatek zdravých tuků a potraviny s vysokým obsahem betakarotenu. Ve žlutě až červeně zbarveném ovoci a zelenině najdete zdroj beta-karotenu. Sáhněte nejen po mrkvi, ale také třeba po plodech kaki, batátech, physalisu, rakytníku, rajčatech nebo barevných paprikách. Aby organismus zužitkoval i vitaminy A, D, E, K, musíte ovoce a zeleninu jíst v kombinaci se zdravými tuky. Zeleninu proto zakápněte trošičkou panenského olivového oleje a ovoce snězte s malou hrstí nesolených nepražených oříšků či semen, jako jsou lněná, slunečnicová, dýňová nebo sezamová. Ořechy a semínka jsou plná i vitaminu E. Ten napomáhá regeneraci buněk a zpomaluje stárnutí. Není od věci zařadit i potraviny bohaté na antioxidanty, které ochrání pokožku před volnými radikály. Najdete je v bobulovitém ovoci, řepě, fazolích nebo ve špenátu. Konzumace česneku vám zlepší také pleť a nehty. Má protizánětlivé účinky a obsahuje vitaminy A, B, B1, B2, B3, C a E. Minerální látky draslík, fosfor, chrom, hořčík, mangan, vápník, zinek, jód, sodík,“ vyjmenovává nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.