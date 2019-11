Jako máma čtyř dětí je Markéta zvyklá jezdit velkými auty, Toyota C-HR hybrid ve verzi Selection tak pro ni byla příjemná změna: „Je to nápadné auto, které poutá pozornost. Na pohled vypadá malé, překvapilo mě, jak je vnitřek prostorný a pohodlný. Přestože jsem automat řídila poprvé, rychle jsem si na něj zvykla. Líbila se mi svižnost auta, možnost dosáhnout v krátkém čase velké rychlosti.“

Markéta Švejdová - Věnuje se vzdělávání náhradních rodičů (pěstounů i osvojitelů) v programu Pride (více www. pride-cz.com). S náhradní rodinnou péčí má osobní zkušenost.

Praktičnost, to je ovšem to, čeho si ženy na autech cení! „Potěšila mě velmi přesná navigace. Z funkcí, na které nejsem u aut zvyklá, jsem ocenila systém sledování mrtvého úhlu ve zpětných zrcátkách. Mile mě překvapilo automatické přepínání dálkových světel. Manžel během jízdy občas sledoval na displeji palubní desky schéma výkonu motoru a srovnával to s aktuální spotřebou. A ta byla nízká i při jízdě po městě.“



„Miluju řízení. Mám ráda chvíle, kdy jsem v autě sama, pustím si oblíbenou muziku a šlápnu na plyn.“





Markéta Švejdová je nominovaná v soutěži Žena roku v kategorii Charita. Pracuje jako sociální pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví (www.nudz.cz). S manželem vychovali dva dnes již dospělé syny a stále se starají o dceru a syna v náhradní rodinné péči. Kromě toho profesionálně pomáhá dalším náhradním rodičům.

Týden jezdila Markéta do práce místo na kole autem: „Těší mě, že úsporně a ekologicky!“

Spolu se mnou testoval auto i můj manžel a naši dva dospělí synové. Pravděpodobně jsme za celý týden ani společnými silami neobjevili všechny speciální funkce a vychytávky, kterými se auto může pochlubit!