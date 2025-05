Představujeme osobnost, která se bude ucházet o titul Žena roku 2025

Vstupujete do soutěže Žena roku časopisu Žena a život, s nímž dlouhodobě pracujete. Co pro vás soutěž znamená?

Nejsem soutěživý člověk, pro mě je jakéhokoli soutěžení mimo komfortní zónu. Ale skutečnost, že časopis Žena a život zviditelňuje prostřednictvím této ankety silné příběhy žen a ukazuje, že dokážeme pohnout zeměkoulí, pokud je to pro nás důležité, vnímám jako úžasný počin a držím mu palce!

Co si vy sama představujete pod pojmem ženská síla?

Silný člověk je pro mě ten, který funguje v laskavosti, nepotřebuje své ego sytit srovnáváním se s ostatními, nedej bože své okolí ponižovat, aby vynikl. Člověk, který hluboko uvnitř ví, že má svůj úkol, poslání či sen, jde za ním, ale dokáže na své cestě posilovat i ostatní. A třeba se od nich učit.

Co vám dodává sílu v náročných životních okamžicích?

Často čerpám sílu v samotě a v přírodě. Když jsem unavená, pomůže i voňavá masáž, hudba. A samozřejmě mi sílu dodává blízkost mé rodiny a přátel.

Jste zakladatelkou nadace Pink Bubble pomáhající dětským onkologickým pacientům. Jak konkrétně vaše nadace pomáhá?

Pink Bubble jsme s kolegyní Renátkou založily proto, abychom podpořily v uzdravování mladé lidi v České republice, kterým do života vstoupilo onkologické onemocnění. Snažíme se je povzbuzovat splněným přáním nebo finanční první pomocí.

Máte kolem sebe ženy, které vás inspirují svou odvahou nebo tím, jak zvládají těžké životní situace?

Mám. Opravdu mnoho. Každá maminka nemocného pacienta, lékařky, které nad rámec své profese dělají první poslední, aby se slečny a kluci v léčbě cítili co nejlépe. Vážím si velkorysých citlivých a silných žen a samozřejmě i mužů.

Jak mohou lidé, kteří se chtějí zapojit, vaši nadaci podpořit?

Těch způsobů je mnoho. Máme e-shop, kde koupí mikiny, kšiltovky nebo šperku člověk udělá radost jak sobě, tak někomu z Bublinek. Je možné si také na našem webu vybrat přání některého z pacientů a přispět přímo na jeho konkrétní příběh. Další možností je přispívat pravidelně, klidně drobnou částkou. Opravdu se radujeme z příspěvků v jakékoli výši, víme, že každý z nás má jiné možnosti. Ale hezké slovo může napsat kdokoli… a to snad léčí nejvíc.

Co vás nejvíc naplňuje v osobním i profesním životě?

Všechny činnosti, kterým se věnuji profesně, mi umožnily naplnit mou vnitřní potřebu pomáhat a podporovat ty, kterým osud naložil víc než ostatním. Filantropie sytí moji duši, dělat druhým radost je naplňující.

Jaké máš sny nebo cíle do budoucna – s Pink Bubble i mimo nadaci?

Moc bych si přála, aby Pink Bubble neměla komu pomáhat. Aby mladí lidé prostě nebyli takto vážně nemocní. Asi se to nesplní, ale bude mi stačit, že se prostě všichni vyléčí. Věda je neskutečná, věřím, že by to tak jednoho dne mohlo být. Osobně bych si přála, abych dokázala žít v souladu se sebou. A abychom byli já i všichni moji blízcí zdraví. A uměli si najít radost v drobnostech, protože tam je jí nekonečně.

