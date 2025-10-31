Potraviny k nezaplacení: Objevujte chutě Regionálních potravin

  14:00
Zapomeňte na obyčejné sýry z regálu. Sýry značky Regionální potravina nabízí chutě, které mají příběh – od ručně tažených špalíčků s vůní Středomoří až po grilovací delikatesy, které se rozplývají na jazyku.

Potraviny k nezaplacení: Objevujte chutě Regionálních potravin. | foto: Archiv SZIF - Regionální potravina

Projekt Potraviny k nezaplacení pod značkou Regionální potravina ukazuje, že opravdová hodnota jídla se neměří cenovkou, ale kvalitou surovin, příběhem značky a radostí, kterou přináší každé sousto.

Tažený sýr Špalíčky s oreganem BIO z Farmy Bovine

Voní po Středomoří, a přesto zůstává ryze českým výrobkem s duší našich tradičních sýrů. Každý kousek je ručně tažený, což mu dodává jemnost, pružnost a charakter, který v běžných sýrech jen tak nenajdete. BIO oregano pak přináší lehce pikantní tón a svěží vůni, která příjemně oživí každé sousto. Tento sýr je jako stvořený pro chvíle klidu a pohody – hodí se k dobrému vínu, domácímu pečivu nebo jako součást sýrového prkénka pro hosty.

Čerstvý sýr – Medvědí gril z Farmy Křešice

Sýr je opravdovou hvězdou každého stolu. Při pečení v troubě se na jeho povrchu vytvoří zlatavá, jemně křupavá kůrka, zatímco uvnitř zůstane vláčný a krémový. Stačí pár minut a kuchyní se rozline vůně bylinek, která okamžitě navodí příjemnou atmosféru. Je to ideální pochoutka pro chladnější dny, kdy si chceme dopřát něco hřejivého. Skvěle chutná jen tak s čerstvým pečivem, s pečenou zeleninou nebo jako teplý předkrm, který potěší každého milovníka dobrého jídla.

Ovčí grilovací sýr ze Sýrárny Horní Dvorce

Dokonalé spojení řemesla a výrazné chuti. Vyrobený z kvalitního ovčího mléka, překvapí svou plnou, jemně nasládlou chutí a typickou vůní, kterou si oblíbí každý, kdo má rád sýry s charakterem. Při pečení nebo grilování se na povrchu vytvoří zlatavá, lehce křupavá kůrka, zatímco uvnitř zůstává sýr měkký, vláčný a krásně se rozplývá na jazyku. Skvěle se hodí jako teplý předkrm, k zelenině, bramborám nebo jen tak s čerstvým chlebem a sklenkou vína.

Proč Regionální potraviny stojí za to?

Za každým z těchto výrobků stojí lidé, kteří dělají svou práci srdcem – farmáři, sýraři a výrobci, pro něž kvalita není prázdné slovo, ale každodenní závazek. A právě takové produkty soutěž Regionální potravina oceňuje. Uděluje ji Ministerstvo zemědělství těm nejlepším potravinám z jednotlivých krajů, které vynikají chutí, původem a respektem k přírodě.

Objevte víc než jen chuť

Na webu regionalnipotravina.gov.cz najdete přehled oceněných produktů, jejich příběhy a inspiraci, jak si dopřát skutečné potraviny s přidanou hodnotou. Protože dobré jídlo začíná u dobrého přístupu, a ten je opravdu k nezaplacení.

Vstoupit do diskuse

Extra čokoládový dort s ovocem

Extra čokoládový dort s ovocem
Recept

Střední

60 min

Luxusní dort, kterým všechny ohromíte.

Kašmír, tvíd, manšestr. Oblečte materiály, které vás na podzim zahřejí

Brrr, už je to zase tady... Ochladilo se, vlezlá zima se dostává hluboko pod kůži. Nezbývá než se zahřát. Módní kousky i kosmetické přípravky vám v tom snažení hodně pomůžou.

28. října 2025

