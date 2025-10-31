Potraviny k nezaplacení: Objevujte chutě Regionálních potravin.

Projekt Potraviny k nezaplacení pod značkou Regionální potravina ukazuje, že opravdová hodnota jídla se neměří cenovkou, ale kvalitou surovin, příběhem značky a radostí, kterou přináší každé sousto.
Tažený sýr Špalíčky s oreganem BIO z Farmy Bovine
Voní po Středomoří, a přesto zůstává ryze českým výrobkem s duší našich tradičních sýrů. Každý kousek je ručně tažený, což mu dodává jemnost, pružnost a charakter, který v běžných sýrech jen tak nenajdete. BIO oregano pak přináší lehce pikantní tón a svěží vůni, která příjemně oživí každé sousto. Tento sýr je jako stvořený pro chvíle klidu a pohody – hodí se k dobrému vínu, domácímu pečivu nebo jako součást sýrového prkénka pro hosty.
Čerstvý sýr – Medvědí gril z Farmy Křešice
Sýr je opravdovou hvězdou každého stolu. Při pečení v troubě se na jeho povrchu vytvoří zlatavá, jemně křupavá kůrka, zatímco uvnitř zůstane vláčný a krémový. Stačí pár minut a kuchyní se rozline vůně bylinek, která okamžitě navodí příjemnou atmosféru. Je to ideální pochoutka pro chladnější dny, kdy si chceme dopřát něco hřejivého. Skvěle chutná jen tak s čerstvým pečivem, s pečenou zeleninou nebo jako teplý předkrm, který potěší každého milovníka dobrého jídla.
Ovčí grilovací sýr ze Sýrárny Horní Dvorce
Dokonalé spojení řemesla a výrazné chuti. Vyrobený z kvalitního ovčího mléka, překvapí svou plnou, jemně nasládlou chutí a typickou vůní, kterou si oblíbí každý, kdo má rád sýry s charakterem. Při pečení nebo grilování se na povrchu vytvoří zlatavá, lehce křupavá kůrka, zatímco uvnitř zůstává sýr měkký, vláčný a krásně se rozplývá na jazyku. Skvěle se hodí jako teplý předkrm, k zelenině, bramborám nebo jen tak s čerstvým chlebem a sklenkou vína.
Proč Regionální potraviny stojí za to?
Za každým z těchto výrobků stojí lidé, kteří dělají svou práci srdcem – farmáři, sýraři a výrobci, pro něž kvalita není prázdné slovo, ale každodenní závazek. A právě takové produkty soutěž Regionální potravina oceňuje. Uděluje ji Ministerstvo zemědělství těm nejlepším potravinám z jednotlivých krajů, které vynikají chutí, původem a respektem k přírodě.
Objevte víc než jen chuť
Na webu regionalnipotravina.gov.cz najdete přehled oceněných produktů, jejich příběhy a inspiraci, jak si dopřát skutečné potraviny s přidanou hodnotou. Protože dobré jídlo začíná u dobrého přístupu, a ten je opravdu k nezaplacení.