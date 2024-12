Potěšení ve skle: Ve dvou se to lépe táhne

Petra a Josef Vaničtí společně podnikají v gastronomii téměř po celou dobu svého manželství. Jejich cesta k úspěchu byla plná odhodlání a vytrvalé práce. Jak sami přiznávají, vše začalo skromně. „S podnikáním jsme začínali provozováním jídelny, kde jsme strávili většinu našeho života. Před pár lety jsme si ale říkali, že bychom chtěli zvolnit a mít nějaký svůj vlastní klidný rytmus,“ uvádí nás do příběhu Josef.

Cesta za vlastní výrobnou začala při objevování a využívání darů přírody. „Rádi chodíme na procházky. A na nich vždy koukám, co kde roste a kvete a co by se z toho dalo udělat. Sbírám si třešně na džem, ale i bezinky a šípky na sirupy, pampelišky na med, mladé kopřivy. A to vše se snažím zpracovávat, nejčastěji zavařováním. Nejprve jsem své výrobky nosila pro kolegy do naší kantýny a všem to moc chutnalo,“ vypráví Petra o své motivaci, proč se pustit do přípravy vlastních výrobků. Když se naskytla příležitost věnovat se zavařování naplno, Petra neváhala. Udělala si registraci na Zemědělské inspekci a zavařené dobroty mohla oficiálně nabízet v jídelně. „Já jsem měl v plánu z jídelny odejít a najít si vlastní zaměstnání. Ale nakonec jsme se s manželkou rozhodli jít do toho společně, což se ukázalo jako správná volba,“ doplňuje Josef, který se celý život živil jako kuchař, takže Petře pomáhal především s přípravou masa. „Nyní jsme prostě sehraná dvojice,“ dodává s úsměvem Petra.

Mezi typickými zákazníky malé prodejny s názvem Potěšení ve skle najdete převážně místní obyvatele z Blovic a z Plzně. „Prodejnu jsme otevřeli spolu s novou provozovnou v roce 2019 a slouží nám i jako náš velkoobchod a vzorkovna. Pokud se zastavíte a vyberete si u nás, získáte lepší cenu,“ motivuje k návštěvě Petra. Mezi jejich favority napříč sortimentem jsou dárkové balíčky. „Lahev na narozeniny donese kdekdo, ale pokud přinesete balíček s paštikou, okurkami, relishem a pečeným bokem, překvapíte a potěšíte prakticky každého,“ doporučuje Josef. „Vyrábíme ale také domácí džemy, marmelády, pečené čaje, ovoce do jogurtů, sirupy, nebo sterilovanou zeleninu,“ doplňuje jej Petra.

Jejich společné nadšení je provází celý život a své práci jsou naprosto oddáni. „Manželka chtěla například zavařovat z arónií, tak jsme si na zahradě vysadili cíleně 50 keřů,“ říká Josef s hrdostí. „Právě toho si na manželovi vážím, že si vycházíme vstříc při jakémkoli našem nápadu,“ přitakává Petra. „Jsme spolu 42 let od našeho seznámení. Od roku 1994 spolu pracujeme, posledních pět let jsme spolu od rána do večera a ještě jsme se nezabili. A věřte, že to vyžaduje velkou toleranci ze všech stran, ale má to mnoho výhod,“ říká Petra s úsměvem.

„Náš pracovní den je strašně jednoduchý. Ráno přijedeme, dáme si společně snídani a pustíme si v televizi naše oblíbené seriály a u nich pracujeme až do večera,“ popisuje téměř idylický průběh pracovního dne Josef. „Když mám čas, popisuji skleničky, manžel lepí etikety. V podstatě si všechno musíme udělat sami. Od návrhu etikety, potisku víček, objednávky surovin až po účetnictví,“ říká.

Společná práce a láska, kterou dávají do výrobků, je klíčem k jejich úspěchu. „Věřím, že je z našich výrobků znát ta domácí výroba. Jsme malá firma, takže všechno děláme úplně stejně, jako bychom si to dělali doma pro svou vlastní spotřebu. Nedávám tam žádné věci, které bych si sama pro sebe nedala,“ popisuje Petra. „Paradoxem je, že když jsem uvařila první paštiku, manželovi nechutnala. Byl zvyklý na klasickou játrovku z krámu. Moje mu nešla rozmazat, byla tužší, přišla mu moc masová,“ přiznává se smíchem Petra. „Ano, tenkrát jsem si musel zvyknout na to, že kvalita chutná jinak, ale věřte, že jsem si na to zvykl velmi rychle,“ doplňuje s úsměvem Josef, který připouští, že ze zpracovávání ovoce a zeleniny se manželka k masným výrobkům dostala na jeho popud. „Ale motivovala nás také poptávka od zákazníků, kdy chtěli do dárkových balení, která nabízíme, také i něco pro pány. Tak jsme se vrhli na maso, paštiky, ale například i na pikantní okurky,“ dodává Petra.

„Naštěstí jsem vystudovaný chemik a třeba konkrétně u masa je potřeba přistupovat ke zpracování s velkou opatrností. Ani zavařování není úplně jednoduché,“ vysvětluje Petra Vanická. „Bůček je klasika. Když babička pekla maso, vždy to byl bůček s česnekem a cibulí. Když jsem byla malá, štvalo mě, že to máme k obědu. Ale postupem času jsem tomu přišla na chuť. A samozřejmě, že to miluje i manžel. Takže jsme si řekli, že bůček zkusíme zavařit. Chutnal výborně, tak jsme ho přihlásili do soutěže Regionální potravina. Je výborný, měkoučký, ideální k namazání na chleba. Dá se ohřát a podávat se zelím a knedlíkem. Ale já ho mám nejraději na chlebu,“ říká Petra.

Kromě ocenění od zákazníků se manželům Vanickým dostalo také významného uznání v podobě ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje. „To byl impuls, který nás nastartoval,“ říká Josef. Úspěch jejich konceptu dokazuje již třetí ocenění Regionální potravina, které firma získala za čtyři roky své existence. První ocenění obdrželi v roce 2020 za Pikantní okurkový salát. Ve 13. ročníku soutěže pak získali ocenění za Pečený bok s cibulí a v letošním ročníku pak za Vepřový bok na černém pivě a jalovci. „Když získáte ocenění, můžete se účastnit celé řady akcí. Veletrhy, výstavy, otevírají se vám možnosti ukázat a prezentovat svůj výrobek. Ocenění jednoznačně dodá výrobku prestiž. Mým snem je mít najednou třeba čtyři Regionální potraviny,“ dodává s úsměvem Petra. Navíc oceněné výrobky získávají podporu prodeje, jako jsou ochutnávky, které pak přilákají další zákazníky. „Nejlepším propagátorem značky je chuť. Když ochutnáte, koupíte si nejen výrobek, který jste ochutnal, ale zakoupíte si i něco dalšího,“ uzavírá Petra Vanická popisem svých zkušeností s akcemi pořádanými Regionální potravinou.

Potěšení ve skle jako vánoční dárek

Značku Regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

