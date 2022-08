V kancelářích potkáte kreativní marketérku a motivujícího lídra, v konferenčních místnostech inovativního kreativce s nepřeberným množstvím nápadů, které se vždy snaží realizovat. Uběhlo již pět let, co značka Oslo Skin Lab uvedla na skandinávský trh The Solution, a od té doby se událo mnohé.

„Při uvedení produktu na trh jsem byla opravdu pyšná, protože jsem měla pocit, že jsme nabídli něco, co v džungli nabídek péče o pleť chybělo. The Solution má vlastnosti, které se vymykají – jde o přírodní látku přinášející přirozené výsledky, a přitom je její příjem tak jednoduchý! Zkrátka skvělá alternativa pro lidi, jako jsem já – kteří si váží mnoha aspektů stárnutí, některé mají dokonce i rádi, ale už méně je těší ty aspekty, kvůli kterým vypadají tak trochu otráveně a unaveně. V té souvislosti jsme zavedli pojem slow-aging, protože máme pocit, že je to tak správnější a upřímnější než mluvit o anti-agingu. Čas vrátit zpátky nemůžeme, a ani nechceme.“

Uvedení na trh přišlo ve správnou dobu. Trendy se vyvíjely tímto směrem a řada lidí se začala zajímat o takovou péči o pokožku, která by přinášela přirozené výsledky – po mnoha letech popularity invazivnějších alternativ, které ovšem nejsou vhodné pro všechny. Proto mnoho lidí, kteří chtěli tento trend následovat, přivítalo Oslo Skin Lab s velkým nadšením. Kromě geografické expanze Oslo Skin Lab se na rok 2022 chystá uvedení dalších produktů. Jedním z nich je i Oslo Skin Lab The Glow, nejnovější produkt Oslo Skin Lab, který dokonale zapadá do vaší denní rutiny péče o pleť zevnitř – zlepšení pleti navenek pomocí produktů, které působí zevnitř. The Glow je dokonalým doplňkem k The Solution Beauty Collagen, u kterého bylo prokázáno, že redukuje vrásky a zvyšuje pružnost pokožky. Tobolky The Glow obsahují kyselinu hyaluronovou, která prokazatelně zvyšuje hydrataci ve vaší pokožce. Je mimořádně důležité pro redukci vizuálních známek stárnutí, ale také proto, aby vaše pleť získala lesk a záři.

OSLO SKIN LAB THE SOLUTIONTM

The Solution™ je neochucený kolagenový prášek, který díky svému složení pomáhá zvýšit pružnost pokožky, vyhladí ji a zjemní vrásky. The Solution™ můžete smíchat s jakýmkoli jídlem nebo nápojem. Má zdokumentované výsledky:

• Pružnost a pevnost pokožky

• Vrásky a jemné linky

• Celulitida Čistý a bezpečný přípravek, který obsahuje pouze jednu ingredienci – hydrolyzovaný kolagen typu I.

NOVINKA - OSLO SKIN LAB THE GLOWTM

Každá tobolka The Glow™ Inside Out Beauty Booster obsahuje kyselinu hyaluronovou a vitamin C. Bylo prokázáno, že při každodenním užívání může kyselina hyaluronová zvýšit vlhkost ve vaší pokožce, a tím dosáhnout zářivějšího, jemnějšího a hladšího povrchu pleti. Dobře hydratovaná pleť je klíčem k dosažení správného GLOW!

PROKÁZANÉ ÚČINKY NA PLEŤ

• Chrání před suchou pokožkou

• Zvyšuje hydrataci pokožky i subjektivní vnímání jasu a pružnosti

• Redukuje známky stárnutí, jako jsou vrásky a jemné linky

Více na osloskinlab.cz.