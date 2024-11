Ovčí farma a sýrárna Sabáčkovi: Vyšlápli jsme si vlastní cestu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že cesta k úspěšné farmě začíná velkými plány a investicemi. Ale pro Michala a Moniku Sabáčkovy to začalo jednoduše – láskou. Když si manželé před lety koupili kus louky v kouzelné přírodě, neměli ještě jasnou představu o tom, co přesně zde vytvoří. Pojila je společná touha starat se o rodinu a přitom se věnovat práci, která jim bude dávat smysl, a být obklopeni přírodou.

Zpočátku se na farmě zaměřili na chov ovcí na maso. Ale jak čas plynul, manželé zjistili, že jim tato činnost nepřináší uspokojení, které hledali. „Něco nám chybělo,“ vzpomíná Michal. A tak se Sabáčkovi rozhodli změnit směr – začali se věnovat produkci ovčího mléka a jeho zpracování na různé mléčné výrobky.

Tento krok se ukázal být tím pravým. Dnes na farmě vyrábějí několik druhů sýrů, které si můžete koupit přímo na místě ve speciálním samoobslužném boxu. „Rádi našim zákazníkům, kteří se na farmě zastaví, ukážeme, odkud a jak produkt vzniká. Povídáme si s nimi o tom, co všechno sýraření a farmaření obnáší,“ říká Michal, který je hrdý na to, co s manželkou vybudovali.

Nejkrásnější na jejich příběhu je fakt, že svůj podnik postavili na jednoduché, ale silné filozofii: dělat vše společně. „Nemuseli jsme si naše děti vyměňovat mezi dveřmi, mohli jsme být s nimi a zároveň se oba věnovat smysluplné práci,“ usmívá se Monika, když mluví o tom, jak se společně starají o své tři syny a farmu. Přestože Monika, která pochází z města, měla ze začátku k farmářskému životu daleko. „Manžel vždycky tíhnul ke zvířatům, já jsem děvče z paneláku a musela jsem si k tomu najít cestu. Na začátku byla prostě láska k manželovi,“ říká s úsměvem. Postupem času se však i z ní stala respektovaná chovatelka ovcí a výrobkyně oceňovaných sýrů.

Na první pohled to může vypadat jednoduše, ale za prací na ovčí farmě je obrovská dřina, která však stojí za to. „Nejvíc nás těší, když se lidé vracejí, když k nám přijedou děti a můžeme jim ukázat ovce, jehňata i proces výroby sýra,“ říká Michal. „A co je nejdůležitější, lidé začínají pátrat, odkud výrobky, které konzumují, pochází a kdo za tím stojí,“ doplňuje jej Monika, podle které je právě návrat ke spotřebě lokálních výrobků klíčový.

„Inspirovali jsme se cestami po Rakousku a místními farmáři, kteří nás oslovili svým přístupem k zákazníkům,“ vypráví Monika o tom, co jim pomohlo s rozvojem podnikání. Právě na cestách v zahraničí je napadla myšlenka samoobslužné prodejny. „Když to funguje v Rakousku, proč ne u nás? My našim zákazníkům důvěřujeme stejně jako oni nám,“ přitakává Michal.

Farma dnes nabízí několik druhů sýrů ze stoprocentního ovčího mléka, brynzu, ovčí zmrzlinu z čerstvých jahod, jogurty a sýrové provázky. Zvláštní pozornost si zaslouží jejich Ovčí sýr nakládaný v oleji, který zraje tři až čtyři měsíce a vyznačuje se prvotřídní kvalitou a chutí. To ocenila i porota, která mu udělila ocenění Regionální potravina Libereckého kraje roku 2023.

„Ocenění zviditelnilo nejen naši farmu a sýrárnu, ale i naši vesnici. A hlavně je to potvrzení, že svou práci děláme dobře,“ shrnují přínos Regionální potraviny manželé Sabáčkovi. Pokud chcete ochutnat jejich sýr nebo ovčí zmrzlinu, můžete se vydat přímo na farmu, nebo si je zakoupit v libereckém DOKu či v pivovaru Cvikov, které rovněž patří mezi výrobce, jejichž produkty získaly ocenění Regionální potravina.

Značku Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

Více informací na regionalnipotravina.cz a na microsite