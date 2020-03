_____________________________________________________________

Zasnoubení je slib mezi mužem a ženou o společném vstupu do svazku manželského. Není to vynutitelný slib a vzniká jen na základě opravdových citů k partnerovi. Tento počin má bohatou historii. Ale i dnes je to významný okamžik pro pár i jejich rodiče. Součástí zasnoubení je prsten, který žena obdrží od svého nastávajícího. „Není přesně známo, kdy muži nakupují zásnubní prsteny nejvíce. Někdy ho mohou dát své nastávající ihned, jindy to trvá týdny, ale i měsíce. Co ale spolehlivě víme, že muži utrácejí za zásnubní prsteny rok od roku více. Přibývá zákazníků, kteří svou cestu ke sňatku zahájí zásnubami, ale i těch, co vybírají dražší prsteny,“ sděluje Martin Kubíček majitel společnosti BRILAS.

Žádost o ruku

Možná se to může zdát lehce prvoplánové. Člověk často čeká na vhodný okamžik, ale ten nastane jen tak, že si ho sami vytvoříme. Vyberte oblíbenou restauraci, místo či překvapte svou drahou odjezdem na dovolenou. A požádejte ji o ruku. Mezinárodní den zásnub není tolik známý jako Vánoce, oslava příchodu nového roku či Valentýn. Svou milou tak překvapíte a budete na to společně vzpomínat. Krásné prstýnky nabízí značky Halada a ALO diamonds či Swarovski.



Příjemný čas pro sebe

Nechce se vám do společnosti, toužíte po chvílích pohody jen ve dvou? Zavzpomínejte si v pohodlí domova s partnerem na vaše úplné začátky, seznámení, první rande a polibek, ale i okamžik zásnub. Jistě máte mnoho fotek, které vám připomenou krásné společné okamžiky. Pusťte si oblíbené písníčky, ale i ty, na který jste tančili první ploužák anebo ty ze svatebního dne. Kromě vzpomínek si naplánujte i kousek budoucnosti, společnou dovolenou, večeři, návštěvu divadla či koncertu.



Do společnosti za zábavou

Zkuste naplánovat pro vaši drahou polovičku překvapení. Uspořádejte společnou večeři s vašimi přáteli, kdy si zavzpomínáte na vtipné i krásné okamžiky vztahu. Můžete také naplánovat společnou akční dovolenou na vodě, prodloužený víkend s vínem na jižní Moravě anebo roadtrip napříč Španělskem.