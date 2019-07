Vivienne, od dětství jste úspěšně a aktivně sportovala. Už v té době jste řešila správnou a vyváženou stravu?

Reprezentovala jsem Velkou Británii v gymnastice, ale to bylo začátkem šedesátých let. Tehdy se ještě na výživu tolik nedbalo, natož u dětí. Jedla jsem prostě cokoli, jen abych měla potřebnou energii. Já byla ale jako dítě tak trochu rebelka. Od svých osmi let jsem třeba vyhledávala časopisy o zdraví z vydavatelství Marshall Cavendish. Vlastně dodnes nechápu, proč mě už tenkrát bavilo číst si o cukru, výživě nebo potřebě kvalitního spánku. No a zhruba ve dvanácti letech, kdy se většina dětí cpe sladkostmi, jsem úplně přestala jíst cukr, dokonce jsem vyřadila i klasické snídaňové cereálie a nahradila je rýžovými křupinkami, protože mi jejich chuť bez cukru přišla zajímavější. To byly začátky mého zdravého stravování. Doma mi už tenkrát z legrace říkali „Mozart z kuchyně“. Nicméně jsem dodnes nepřišla na chuť třeba kávě nebo neochutnala coca-colu.

Jste původní profesí módní návrhářka a i na tomto poli jste byla velmi úspěšná. Co vás motivovalo k tomu, opustit tuto atraktivní profesi?

Určité období mého života opravdu zcela vypl­nila móda. Měla jsem vlastní módní společnost a připravovala modely třeba pro Eurovision. Za jeden ze svých outfitů jsem dokonce obdržela Cenu Cartier za nejlepší šaty a v Irsku jsem zase ­získala ocenění za design. Ale pak přišla recese, lidé přestali tolik utrácet za oblečení a doplňky, a přestože jsem tehdy měla už čtyři obchody a rozjetou firmu, bylo to tak finančně náročné a nejisté, že jsem se rozhodla začít radši někde jinde s ­něčím jiným. A protože mě oblast zdraví, fitness a výživy stále ­zajímala a přitahovala, rozhodla jsem se konečně následovat své srdce.

V roce 1996 jste otevřela svou první kliniku v Londýně a dnes jste uznávanou nutriční ­expertkou po celém světě. Co všechno svým klientům nabízíte?

Jde o léty prověřené a vyzkoušené systémy, protože nejsem jen výživová poradkyně a nutriční terapeutka. Ale jsem také tvůrce, vývojář a inovátor vlastních produktů, ve kterých kombinuji nejrůznější holistické přístupy, kineziologii, NLP (neurolingvistické programování) a herbalismus. To mi umožňuje rychle diagnostikovat, léčit a zlepšovat životy, zdraví a vzhled mých klientů.

