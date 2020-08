____________________________________________________________

Most, Tereza Dusová, redaktorka

Když se mě někdo zeptá, odkud pocházím, okamžitě ze mě vystřelí hrdé: „Z Mostu!“ I když jsem tu před stěhováním do Prahy strávila jen zlomek dětství, často jsme se sem s rodiči vraceli, protože zde dodnes žije část rodiny. Most byl vždy zaškatulkován jako špinavé město, kde žijí jen nepřizpůsobivé menšiny a vlastně tu není nic zajímavého. Na proslulosti mu dodal až seriál Most! Za návštěvu ale stojí víc než restaurace Severka. Například kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je známý svým přesunem z centra města na okraj. Jako malá jsem s babičkou často navštěvovala hrad Hněvín, kde měli nejlepší zmrzlinu – a hlavně ten výhled! Ten mě nikdy neomrzí. Co jsem ale obdivovala na Mostě nejvíc a vlastně mě fascinuje dodnes, je hipodrom, kam můžete zajít na dostihy a projet se po dlouhé inline stezce nebo si zahrát fotbalgolf – ano, sport, který spojuje fotbal a golf.

TIP: V Mostě je spousta možností koupání. Doporučuju jezero Matylda, kde se dá i kempovat, a těším se na otevření jezera Most, které vzniklo zatopením bývalé šachty. Snad to v září klapne!

Hořice, Hana Šperková, editorka

Mám pocit, že dokud člověk žije na nějakém místě, nevnímá jeho krásu tolik, jako když se odstěhuje a pak se do kraje svého mládí vrací už jen na návštěvy. Přesně tak to mám s Hořicemi, městem, ve kterém jsem vyrůstala. Přišlo mi samozřejmé, že všude, kam se hnu, jsou sochy od významných českých i světových sochařů. Že na procházky se školou chodíme k Věži samostatnosti, jejíž základní kámen byl položen za osobní účasti prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Že vyhlášenou delikatesu, Hořické trubičky, tu seženu v každém obchodě. I že nám pár dní v roce za domem burácejí motorky v rámci mezinárodního závodu 300 zatáček Gustava Havla. Coby teenager jsem se v Hořicích nudila, teď se sem vracím moc ráda a pro změnu „otravuju“ své syny, ať se pořádně rozhlédnou kolem, protože je tady přece tak nádherně! Oni, jakožto pražské děti, si daleko víc než já tenkrát váží všudypřítomné zeleně, klidu a volnosti, kdykoli do Hořic zavítáme.



TIP: Protože je léto, musím doporučit plovárnu Dachova, kde jsem trávila každé prázdniny. Jedno z nejkrásnějších koupališť v Česku zaujme prvorepublikovou architekturou, která láká i filmařské štáby.

Žebrák, Ivana Podskalská, editorka a korektorka

Ráda bych vás pozvala k prohlídce nejzachovalejšího souhradí u nás. Najdete ho v obci Točník ve Středočeském kraji. Z hradu Žebrák, který je kupodivu přímo ve vsi, zbyly rozvaliny, ale také dvě věže. Na vyšší z nich můžete vystoupat, slouží totiž jako rozhledna. Mnohem lepší výhledy na Brdy a křivoklátské lesy nabízí hrad Točník, který nechal vystavět král Václav IV., nejspíš kvůli požáru Žebráku. Místo obtížné přestavby a pro dokonalejší ochranu raději zvolil vybudování nového, většího hradu na vysokém skalním hřbetu. Dětem cestu na vrchol zpříjemní nejen domácí zvířata, ale i medvědi Agáta a Martin, kteří mají svůj výběh v předhradí. Až k nim je dovede naučná stezka okolo hradu.



TIP: Z Točníku se vydejte po červené značce a navštivte město Zbiroh, kde se můžete ubytovat třeba v zámeckých komnatách nebo si odpočinout a občerstvit se v relaxačním parku Zbirožského dvora. Ideální dovolená.

Beroun, Sabina Tesařová, redaktorka

Klid, příroda i zábava jen několik kilometrů od hlavního města. Právě z těchto důvodů jsem Beroun, své rodné město, nikdy nechtěla opustit. A za prací do Prahy dojíždím bez reptání dodnes. Jestli milujete přírodu, při brouzdání v hlubokých lesích Křivoklátska si přijdete na své. Dobrodruzi i kulturní fanoušci mohou na Berounsku prozkoumat třeba oblíbenou lokaci filmových tvůrců – český Grand Canyon (lom Velká Amerika), a pokud je vaším koníčkem historie, pak si jednoznačně udělejte čas i na jednu z nejnavštěvovanějších památek, hrad Karlštejn. Za zmínku určitě stojí i největší objevený jeskynní systém v Čechách, rozsáhlé Koněpruské jeskyně, které jsou součástí Českého krasu a jejichž celková délka přesahuje dva kilometry.

TIP: Miluji výhledy. Je tedy jasné, že mé osobní doporučení bude směřovat právě k nim. Pokud se vydáte do Berouna, projděte se na rozhlednu Děd nebo na vyhlídku v nedaleké obci Sv. Jan pod Skalou. Má magickou atmosféru.

Lom Rabí, Lea Gürtleová, online a sociální sítě

Pocházím z Prahy, ale moje nejstarší sestra jezdí každý víkend na chalupu do Tedražic. Často a ráda se k ní přidám. Určitě si to umíte představit: krásná příroda, ticho a žádná práce, kromě té „příjemné“ na zahradě. Na trase mezi Sušicí a Rabím se ukrývá nádherný zatopený vápencový lom Rabí, který rozhodně stojí za vidění. Koupání je zde sice zakázáno, ale zase je to skvělý tip na výlet i za horšího počasí. A když už tady budete, ať už autem, nebo jako vodáci sjíždějící řeku Otavu, zajděte i na hrad Rabí, nejrozsáhlejší hradní zříceninu v Čechách. Po prozkoumání historie a přírody vám určitě vyhládne. Doporučuji udělat si zastávku na oběd, nejlépe v hostinci Vystřelený vočko. Přestože jsem jinak milovnice zdravé stravy, tady si vždycky ráda objednám výborný smažený sýr (čedar) nebo poctivé borůvkové knedlíky.

TIP: Vřele doporučuji návštěvu Jedlého parku a minizoo Pastvina u Divišova. Můžete zde odpočívat, krmit zvířata, koupit si čerstvě utržené ovoce i zeleninu nebo si jen užívat klid a přikusovat vegetariánský burger. Báječný výlet pro rodiny s dětmi.

Olomouc, Zuzana Zbořilová, šéfredaktorka

V srdci Hané se nachází mé rodné město, se kterým bývají spojovány hlavně nevábně vonící tvarůžky (ačkoli se ve skutečnosti vyrábějí v nedalekých Lošticích). Díky orloji, historickému centru a mnoha úchvatným pamětihodnostem můžete Olomouc nazývat „malou Prahou“. Kouzlo tohoto města je však nezaměnitelné. Centrum se pyšní osmi kašnami z období baroka a skvostným sloupem Nejsvětější Trojice, který je zapsán na seznamu památek UNESCO. Tu správnou olomouckou atmosféru můžete pohodlně nasát při poznávacích jízdách na Ološlapu nebo při plavbách po řece Moravě, které zajišťují Plavby Olomouc. A starší ročníky si jistě budou pamatovat vyhlášenou výstavu květin Flóra, která před dvěma lety oslavila již 60. výročí! Rozlehlé upravené parky kolem výstaviště si jistě zamilujete.



TIP: Skvělý program pro děti nabízí interaktivní mu­zeum popularizace vědy Pevnost poznání. A na drink bych vás pozvala do baru Corleone, kde se prý čas od času objevuje i duch Marlona Branda.

Žďárské vrchy, Adéla Skřivánková, redaktorka

Ráda říkám, že jsem holka z Vysočiny, ačkoli ji doceňuji až poslední roky. Znovu objevuji nádherná místa, která si matně pamatuji z dětství. Třeba úchvatný poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, který je zapsaný do světového dědictví UNESCO. Nejvíce toho však nabízí místní příroda. Skalní labyrint Devět skal, Žákova hora, Čtyři palice, Pasecká nebo Rozštípená skála nadchnou zejména lezce, ale úžas vzbuzují, i když před nimi jen zakloníte hlavu nebo se vyškrábete na bezpečné vyhlídky. Nádherné jsou i osady Křižánky nebo Blatiny, jejichž staré chalupy a roubenky vás přenesou o sto let zpátky. Vysočina je také ideální na otestování fyzičky – zdejší kopce jsou výzvou i pro zdatné cyklisty.

TIP: V parném dni se můžete zchladit třeba v ráji windsur­fingu – v rybnících Velké Dářko, Medlov, ­Sykovec nebo na Milovech. A když vám počasí nebude přát, nezapomeňte si s sebou vzít košík na houby. Ros­tou zejména kolem

Račína a Vepřové.