První pobočka Starbucks v Teplicích

Značka Starbucks rozšířila svou působnost v České republice, otevřela první kavárnu v Ústeckém kraji. „Vstup do dalšího regionu je pro nás vždy velkým krokem. Velmi nás těší, že můžeme vyhovět velkému zájmu fanoušků naší značky v Teplicích a přinést do jejich města jedinečnou atmosféru Starbucks,“ říká Lukáš Porazil, regionální provozní ředitel Starbucks pro Českou republiku. Kromě toho společnost Starbucks rovněž otevřela i další novou kavárnu v Praze v OC Quadrio.

Zrenovovaný butik Nespresso

Nespresso Boutique v pražské Pařížské ulici byl otevřen jako první ze současných devíti Nespresso Boutiques u nás. Po třinácti letech prošel zásadní renovací a nyní se znovu otevřel v inovativním nákupním konceptu Celebrate the Coffee moments. Interiéru na první pohled dominuje designová stěna, k jejíž výrobě bylo použito více než 400 kilogramů hliníkových kapslí Nespresso. Stěna vzdává hold nejen recyklaci, ale i Praze. Hlavní inspirací se totiž staly ikonické barevné obklady stanic pražského metra A.

Netradiční beauty studio Re:

Originální název Re: je odvozen od anglické předpony, jako například re-create, re-make. Studio je místo, kde se můžete změnit, upravit nebo zkrášlit. Nevnucují tam zaběhnuté šablony krásy, ale zdůrazňují přirozenou a jedinečnou krásu. Ve studiu jako stvořeném pro ženu, která nechce ani nemůže ztrácet čas v salonech, vám například dopřejí masku pod oči a mezitím vám vyfoukají umyté vlasy. Studio Re: najdete na Praze 2 v Lublaňské ulici č. 53, nedaleko stanice metra I. P. Pavlova.

Samoobslužná restaurace Dhaba Beas

Síť vegetariánských a veganských samoobslužných restaurací, vycházející hlavně z tradiční indické, thajské, vietnamské a české kuchyně, otevřela pobočku ve Slovanském domě. Společnost byla založena před 16 lety a po Praze provozuje již 12 poboček.

Bistro Green v hostivařském golfovém klubu

Bistro Green bylo otevřeno sice již v roce 2018, ale tuto restauraci jsme nemohli nezmínit. Vaří tam a rozlévají jenom to, co sami milují. Ať už jde o jídlo z kuchyně, nebo z pultu či limonádu, můžete si být jistí, že vám v Bistru Green dají to nejlepší, co jsou schopni vyrobit nebo dovézt. Nabízejí především italskou kuchyni, kterou doplňují o tradiční českou. Za restaurací stojí nepřehlédnutelné duo provozovatelů – Honza a Lukáš – kteří se potkali před pár lety jako zaměstnanci v jiném podniku.

A jak vypadá příprava burgeru v Bistru Green?