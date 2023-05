Nový život pro váš šatník

S termínem slow fashion neboli pomalá móda, který se používá posledních zhruba patnáct let, jsme se všichni již setkali. Jde o hnutí, které v oblasti odívání razí pozitivní přístup k ekologii, udržitelnosti, etičnosti výroby a fair trade. Učí nás, že není nutné mít přeplněné šatníky, mnohem rozumnější a praktičtější je mít méně věcí, zato vyrobených z kvalitních materiálů, a dobře se o oblečení starat, aby nám vydrželo delší dobu. Slow fashion nás učí vidět oblečení jako dlouhodobou investici, o kterou je třeba pečovat, a při výběru klást důraz na účelnost, kvalitu a nadčasovost.

Kalhotový kostým je svatý grál, hodí se na všechny příležitosti, záleží jen co k němu dáte za doplňky. Navíc díky němu v šatníku máte i samostatné sako a klasické kalhoty.

Jak bychom o své oblečení měli pečovat, aby nám co nejdéle vydrželo, vypadalo stále krásně a mohli jsme ho nosit co nejdéle? Základem je samozřejmě správné praní. Obecně je vhodné používat prací prostředky, které vyhlazují roztřepená vlákna a zabraňují ztrátě jejich pevnosti. Je vhodné prát při nižších teplotách a velmi jemné tkaniny přeprat třeba jen lehce v ruce. Na barevné oblečení je zapotřebí používat speciální prací prostředek, který obnovuje barvy. Dále je dobré vědět, že existuje speciální prací prostředek na sportovní oblečení, který zajistí, aby materiály zůstaly lehké, prodyšné a elastické. Na jemné prádlo a vlnu je zase vhodné používat prací prostředky bez obsahu bělidla. Perwoll nabízí i speciální prostředky, které dokážou z tkanin odstranit žmolky nebo udržet lesk a zářivou barvu. Díky širokému spektru si vyberete prací prostředek vhodný přesně pro vaše oblečení, abyste se z něj mohli radovat co nejdéle.

Barvy svého šatníku vybírejte tak, ať se dají navzájem kombinovat a také hlavně ať jsou to vaše barvy, ve kterých se cítíte jako v druhé kůži.

„Budoucnost odívání spočívá v udržitelnosti. Proto při tvorbě šatníků pro své klienty kladu důraz na kvalitní přírodní, případně polopřírodní materiály a nadčasovost a učím je kombinovat jednotlivé kousky,“ vysvětluje stylistka Barbora Havlíková. Kterých podle ní nemusíme mít moc, stačí bílé triko, světlá halenka, kašmírový svetřík v neutrální barvě, malé černé šaty, dobře padnoucí džíny a kalhotový kostým. Zkrátka výběr v souladu s trendem slow fashion. Kromě volby kvalitních nadčasových kousků, které vám v šatníku budou sloužit i desítky let, je důležitá také následná péče. Barbora je otevřená i upcyklované módě a modelům z druhé ruky, ať už jde o oblečení, kabelky, nebo boty. Při výběru outfitů na focení, modelů pro své klienty i do vlastního šatníku ráda podporuje české módní návrháře a značky.

Džíny jsou jedním z naprostých základů. Vybírejte rovný střih nohavic, vyšší pas a tmavší odstíny, využijete je pak jak k teniskám, tak i elegantně s podpatky.

Barbora Havlíková

Pohybuje se ve světě módy více než pět let, čerpá inspiraci v každodenním životě i z předních přehlídkových mol. Miluje kombinace zdánlivě nezkombinovatelných věcí a kouzlo, které se tím vytváří. Připravuje styling pro focení do časopisů, pro komerční projekty a tvoří šatníky pro své klienty.

Foto: Vojtěch Veškrna