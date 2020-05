_________________________________________________________

Pokud si to jen trochu můžete dovolit, zkuste alespoň v letošním roce brát výlety po Česku jako plnohodnotnou dovolenou. „Myslete na podniky, které potřebují podpořit, aby tuto složitou situaci přežily, a nezdráhejte se občas někde zastavit na kávu a dort nebo na oběd. Je také dobré vědět, že pokud si město jen projdete a zase odjedete domů, vlastně mu tím nijak nepomáháte,“ upozorňuje mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Už v loňském roce například Český Krumlov výrazně zdražil jednodenní parkování, aby tak přiměl turisty zůstat alespoň na jednu noc. V opačném případě se totiž jen v místních uličkách tvořily davy lidí, které ale městu nepřinášely nic pozitivního.

Praha

Kdy jste naposledy byli na Karlově mostě? Kdy jste si užili odbíjení slavného orloje na Staroměstském náměstí? Kdy jste se prošli kolem Pražského hradu a šli si poslechnout Loretu? Teď a v následujících měsících máte jedinečnou šanci užít si tyto Čechům dávno zapomenuté zážitky v klidu. Na místech, která jsou jindy zaplněná turisty totiž teď žádné zájezdové autobusy nepotkáte.Tip na ubytování: Když si chcete užít centrum Prahy, ale také letní počasí, vyzkoušejte hotel Marie Luisa se zahradou, wellness centrem i venkovním bazénem.

Český Krumlov

Centrum tohoto půvabného města je obvykle plné čínských turistů a vše jim také bývá uzpůsobeno – od čínských nápisů po samostatné cestovní kanceláře. Letos ale bude všechno jinak a slavný krumlovský zámek i jeho okolí tak zase ožijí češtinou. Bude to unikátní podívaná, kterou možná už nikdy jindy nezažijete. Český Krumlov má navíc perfektní polohu, díky níž si užijete i výlety do přírody - Šumava je opravdu nedaleko. Tip na ubytování: Přímo na náměstí se můžete ubytovat v krásném, loni zrekonstruovaném hotelu Old Inn sídlícím v tradičním historickém měšťanském domě.

Brno

Při rezervacích termínu na prohlídku slavné vily Tugendhat, kde se odehrávaly české dějiny, ale i kniha a film Skleněný pokoj, teď máte výrazně větší šanci ukořistit ten, který se vám hodí nejlépe. Ale i Brno jako takové stojí za dlouhé procházky. V posledních letech se stala moravská metropole moderním městem s vyhlášenými kavárnami, restauracemi i galeriemi. A kromě toho jen kousek od města je Brněnská přehrada, kde můžete příjemně strávit i opravdu horké dny. Tip na ubytování: I v Brně si můžete dopřát luxus moderních evropských metropolí, když zůstanete v hotelu Barcelo Palace.

Litomyšl

Historické, a přesto čím dál modernější město. Vydejte se do místního renesančního zámku a v jeho rozkvetlých zahradách obdivujte sochy Olbrama Zoubka. Pro ještě větší dotek současnosti zajděte k minimalistickému kostelu z roku 2010, jehož autorem je architekt Zdeněk Fránek. Pokud jste však spíš fanoušci historie, zaujme vás barokní Kostel Nalezení svatého Kříže ze začátku 18. století. Tip na ubytování: Pokud chcete vyrazit na více dnů a ve městě by vás to nebavilo, zůstaňte ve wellness hotelu Renospondna úpatí Českomoravské vrchoviny, odkud je to kousek nejen do Litomyšle, ale třeba i do Slatiňan či skalního města.