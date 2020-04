_____________________________________________________________

Paříž: Půlnoc v Paříži

„Fillm Woodyho Allena zobrazuje Paříž dvacátých let, což je přesně ta romantická doba, kvůli níž se většina turistů do Paříže vydává na oblíbené prodloužené víkendy. Než se otevřou hranice, je film Půlnoc v Paříži ideálním způsobem, jak se do oblíbeného města alespoň na chvíli vypravit,“ říká Andrea Řezníčková z Invia. Tento výlet si zamilujete, zvlášť když ve starých pařížských uličkách potkáte Owena Wilsona, Rachel McAdams či Marion Cotillard. „Pokud byste pak chtěli spojit výlet do Paříže s poznáváním Francie, v rámci přípravy doporučuji ještě film Dobrý ročník s Russellem Crowem,“ dodává Řezníčková.



Napříč Amerikou: Divočina

Ve stejnojmenném filmu se Reese Witherspoon po smrti matky a nevydařeném manželství vydala vyčistit si hlavu, a to ve velkém. Rozhodla se absolvovat jednu z nejdelších a nejnáročnějších turistických cest na světě Pacific Crest Trail, která je dlouhá 1770 kilometrů a vede od Mohavské pouště přes celou Kalifornii a Oregon až do státu Washington. Jak vypadá road trip po Americe víte z mnoha filmů (kdyby ne, zkuste třeba Thelmu a Louisu), ale jaké to je projít Ameriku pěšky?



Island: Walter Mitty a jeho tajný život

Tohle je rovnou celá cesta kolem světa. Díky neuvěřitelným dobrodružstvím Waltera Mittyho možná začnete toužit po méně obvyklých destinacích, než na které jste dosud byli zvyklí. „Je třeba říct, že spousta scén, a to včetně těch odehrávajících se v Himálajích či Afghánistánu, se ve skutečnosti natáčela na Islandu a v Grónsku,“ prozrazuje mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Film je perfektním způsobem, jak najít nové cíle pro své příští cesty.



Jordánsko: Indiana Jones a Poslední křížová výprava

Vždycky vás zajímalo, kde se svět Indiana Jonese vlastně nachází? Odpověď zní: V Jordánsku. Štáb si dokonce od jordánského krále během natáčení půjčoval koně, které se ve snímku doopravdy objevili. Nicméně cestování do Jordánska je v posledních letech čím dál oblíbenější. Jde totiž o exotiku, která je vzdálená pouze čtyři hodiny letu z Česka a spojuje zdání biblické krajiny, benefity Mrtvého moře i poušť připomínající povrch Marsu. Proto se tady natáčel také Marťan s Mattem Damonem.

Tokio: Ztraceno v překladu

Dnes už se film Sofie Coppoly se Scarlett Johansson a Billem Murrayem v hlavních rolích dá označit za kultovní. Skvěle zobrazuje, jak sami si můžete připadat v obrovském anonymním Tokiu, ale i jak se sžívání s místní kulturou dá užít. Perfektní příprava před výletem do Japonska.

Namibie: Šílený Max: Zběsilá cesta

Zatímco předchozí snímek z této sci-fi série se natáčel hlavně v Austrálii, tento film s Tomem Hardym a Charlize Theron pochází z Namibie. Právě odtud pochází postapokalyptické scény, které v sobě ale mají neobvyklý půvab. „Možná se to nezdá, ale Namibie je velmi bezpečná země, kde uvidíte poušť s rudým pískem i žirafy na safari. Zároveň tu ale jsou i národní parky plné zeleně. Namibie je zkrátka země kontrastů,“ popisuje jihoafrickou zemi Řezníčková.