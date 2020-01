_____________________________________________________________

Již dávno není žádným tajemstvím, že se thajské masáže jsou stále více oblíbenou relaxační technikou. Dokážou uvolnit ztuhlé svaly, zbavit člověka únavy, ale i povzbudit krevní oběh. Za univerzální a bezproblémovou pro všechny se považuje thajská olejová masáž, která je především o relaxaci a navození pocitu harmonie. Pro maximální požitek z masáže je vždy dobré uvolnit mysl, nad ničím nepřemýšlet, nemluvit a vnímat jen práci rukou maséra.

Historie thajské masáže

Umění thajské masáže je praktikováno v téměř nezměněné podobě déle než dva tisíce let. Za zakladatele je považován Buddhův blízký přítel a lékař Jivaka. Jeho léčebné metody doplněné tradiční čínskou medicínou a také starověkou indickou Ájurvédou rozvíjeli buddhističtí mniši v thajských chrámech. Právě kontakt se světovými medicínami ovlivňoval charakter thajských masáží od starověku až do dnešních dní.

Thajská masáž je založena na léčebné teorii vnitřních energetických drah zvaných SEN, jimiž zásobujeme vlastní tělo životní energií. Šetrným protlačováním energetických center a protahováním se energie dostává do pohybu po celém organismu.

Základní rozdělení

Existují tři základní typy thajské masáže. První probíhá na podložce na zemi a v oblečení, kde se za pomocí masérky protahujete. Druhá varianta je olejová či bylinná masáž těla, a třetí typ thajské masáže je masáž nohou.

Jaký je rozdíl mezi thajskou masáží a masáží?

Největší rozdíl mezi thajskou masáží a masáží v evropském stylu je její účinek. Zatímco evropská masáž působí na konkrétní svaly či svalovou skupinu, thajská masáž působí na více svalů najednou, a zároveň i protahuje celé tělo.

Důležitá součást thajské masáže je práce s reflexními a akupresurními body. Tyto body jsou úzce propojeny s jednotlivými našimi orgány, a při stlačování těchto bodů je ovlivňováno proudění energie v našem těle. Proto Thajská masáž není zdaleka jen způsobem relaxace. Kromě uvolnění může pozitivně ovlivňovat celkový zdravotní stav.

Thajské masáže zvyšují celkovou flexibilitu těla, mají relaxační a regenerační účinky, mají rehabilitační účinky, uvolňují svaly, šlachy a klouby. Působí proti bolestem zad a svalstva, uvolňují energetické blokády a posilují imunitní systém. Mají blahodárný účinek na nervový systém, působí totiž pozitivně proti stresu a depresím. Dlouhodobě odbourávají únavu a přispívají ke kvalitnějším u spánku.

Může být masáž bolestivá?

Tradiční thajské masáže se provádí ve stavu absolutního klidu, pohody a postupně je dosahováno dokonalého uvolnění. A to jak fyzického, tak psychického. Thajská masáž se od tradičních evropských masáží liší v mnoha aspektech. Je to sice způsob relaxace a uvolnění svalstva, avšak mnohdy může být i mírně bolestivá. Záleží na intenzitě masáže či ztuhlosti svalů. Pokud vás bude thajská masáž bolet, znamená to, že v těle není něco v pořádku, ať už je to blok v určité části těla nebo natažený sval. V tomto případě napravování ucítíte. To je však dobré znamení, že se sval uvolňuje. Pokud, ale jdete na masáž pouze proto, že si chcete dopřát chvilku relaxace a žádné potíže nemáte, thajská masáž vás pravděpodobně bolet nebude.

Na co dbát po thajské masáži?

Po masáži je dobré dbát na zvýšený přísun tekutin a doporučuje se také spíše klidový režim. Odborníci radí zhruba dvě hodiny po masáži jíst pouze lehce a pokud možno se nesprchovat.

Za kvalitní thajskou masáží nemusíte až do Thajska, maximální komfort a relaxaci nabízí thajský salonn masáží SABAI ve Slovanském domě. Salon vychází z tradiční východní péče o tělo, která se za tisíce let nezměnila a díky zdravotním benefitům je stále populárnější. K dispozici je pro všechny, kteří chtějí spojit relaxaci s preventivní péčí o zdraví. A nejen to, kombinuje tradiční thajské masážní techniky s nejmodernějšími trendy v péči o tělo.