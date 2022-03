Baví vás obklopovat se harmonií a péčí? Pojďte s námi testovat přípravky Rituals z řady The Ritual of Jing, která je inspirovaná starodávným čínským jing, který představuje ticho, klid a odpočinek.

Máme pro vás připravený očistný rituál pro vaše vlasy. Vyzkoušet můžete The Ritual of Jing šampon pro zářivé a hedvábně jemné vlasy od kořínků až ke konečkům. A The Ritual of Jing kondicionér, který je obohacený o multifrutový komplex, který pomáhá vyhlazovat vlasy, a kokosový olej, který vytváří vícerozměrný lesk. Jak v šamponu, tak v kondicionéru se o posílení vlasů a obnovení rovnováhy vlhkosti postará přidaný výtažek z rýže a olej z makadamových semínek.

Pro celkovou pohodu a klid jsme ještě přidali The Ritual of Jing relaxační sérum s čínskou mátou a jujube. Tato esence klidného stavu mysli okamžitě uvolňuje stres a zbavuje pocitu únavy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Pomocí roll-on aplikátoru jej snadno nanesete přímo na čelo, spánky a krk.

Hledáme 10 žen, které by chtěly otestovat vlasovou péči pro zářivé a hedvábně jemné vlasy od kořínků až ke konečkům. A 10 žen, které otestují The Ritual of Jing relaxační sérum s čínskou mátou a jujube. Stačí se přihlásit ZDE a v komentáři označit produkt, který chcete testovat!