Moravské koláče z Kozmic „Paní Koláčkové“ dobývají srdce.

Romana Kočová, původem z Moravy, na koláčích vyrostla. Recept na tvarohový koláč, který jí proslavil a s nímž dokonce vyhrála prestižní soutěž Středočeská Regionální potravina, získala od své maminky. Právě tento výrobek je v jejím obchůdku v Benešově momentálně největším bestsellerem.
Pekařina však nestála na počátku Romaniny kariéry. Dnes již vyhlášená pekařka nejprve pracovala jako auditorka a pečení koláčů, buchet, frgálů, loupáků a závinů bylo její velkou vášní a koníčkem, který se ale omezoval pouze na volný čas. Příležitostně také pekla na různé oslavy, kde sklízela se svým sladkým pečivem jeden úspěch za druhým.
„Myšlenku otevřít si vlastní pekárnu mi vnukl kamarád. Díky němu se zrodil sen opustit práci, která mě už nenaplňovala, a otevřít si vlastní pekárnu a krámek, kde budu prodávat své koláč. Samozřejmě jsem se bála a částečně oprávněně, nebyla to jednoduchá cesta. Musela jsem si doplnit vzdělání, zařídit si činnost, vybudovat vlastní pekárnu, najít vhodné prostory k prodeji a začít budovat vlastní značku. Nejtěžší pro mě ale bylo úředně vše zpečetit. Manžel mě však velmi podpořil, za což jsem mu moc vděčná. Nyní vím, že jsem udělala dobře a svého rozhodnutí jsem nikdy nelitovala,“ říká hrdě Romana.
Moravský koláč? Absolutní jednička
Ve svém podnikání sází zdatná pekařka přezdívaná „Paní Koláčková“ na tradici a kvalitu. Věnuje se české klasice, která podle ní nejvíce táhne a lidé se pro ni rádi vracejí. Největší úspěch jednoznačně zaznamenala se svými koláči, nabídku ve své prodejně v Benešově v ulici Jiřího Horáka se ale snaží zpestřovat i jinými druhy pečiva. Kromě moravských koláčů nedá výrobkyně ještě dopustit na dukátové buchtičky a české buchty, nicméně k tomu poznamenává: „Když si dáte na misku vah moravský koláč a třeba českou buchtu vždy zvítězí moravský koláč. Dle mých zákazníků na nich vzniká doslova závislost.“
Přes den máma, v noci pekařka
„Veškeré pečivo peču sama. V noci, kdy má rodina spí, já mám čistou hlavu a můžu se v klidu věnovat své práci. Mou oporou je manžel i děti. Jejich trpělivost a pomoc. Je to náročná práce, plná únavy, vyčerpání, ale i radosti z úspěchu. V krámku mám zaměstnanou paní, která mi koláče prodává a přijímá objednávky, jinak ve všem spoléhám sama na sebe,“ říká paní Kočová, která svědomitě každý den kromě soboty začíná péct ve 23:00 a přes noc je schopna upéct obdivuhodných 300 koláčů
A jak Romanu napadlo (úspěšně) se pokusit zabojovat o výhru v soutěži Středočeská Regionální potravina? „To mě napadlo právě v noci, když jsem pekla koláče a všechny mé rušivé elementy spaly,“ směje se. „Přišel nápad, strýček Google mi zajistil potřebné informace, následovala přihláška a pak výhra. Chtěla jsem lidem ukázat že i v dnešní době rozpečeného pečiva a zmražených polotovarů se dá péct čerstvě, kvalitně a s láskou,“ dodává.
Buchty jako od babičky
Na své práci má Romana nejraději zpětnou vazbu od zákazníků. „Jsou dny, kdy už nemůžu a hovory či zprávy od spokojených zákazníků mě vždy zase nakopnou,“ dodává s úsměvem. „Jednou mě v krámku navštívil pán důchodového věku a koupil si koláče pro sebe a manželku. Druhý den se vrátil a plakal. Říkal, že takové koláče jedl naposledy od své babičky, když byl ještě kluk a že mi moc děkuje za oživení vzpomínek,“ vzpomíná dojatě Romana.
„Jindy jsem potkala v obchodě stálého zákazníka. Chvilku jsme si povídali, když tu se k němu naklonil jeho syn a pošeptal mu do ucha otázku, kdo jsem. Pán odpověděl, že přece „Paní Koláčková“. Syn vykulil oči a poznamenal, že si myslel, že ty koláče peče nějaká stará babička,“ směje se výrobkyně. „Jsem hrdá na to, že věková základna mých klientů je různorodá – nakupují u mě všichni, od dětí až po důchodce,“ dodává.
Spokojený zákazník jako zdroj síly
Co naopak na své práci „Paní Koláčková“ nesnáší? „Jednoznačně úklid. Když vidím tu spoušť po celovečerním pečení, nechce se mi do toho. Ale s produkty založenými na ruční práci, čerstvosti, náročných recepturách a kvalitě to prostě jinak nejde. V chodu mě drží fakt, že jsem na své koláče hrdá, lidem chutnají a jsou z nich unešení. To že se mi zákazníci vracejí a předávají nadšení dál, mi dodává sílu vytrvat,“ říká Romana.
V Benešově cesta nekončí
„Paní Koláčkové“ se zkrátka zaslouženě daří. Může mít tato pracovitá žena ještě nějaké vyšší ambice? „Ráda bych si jednou otevřela pekárnu i s prodejnou v Praze. Ale jak říká můj muž, cesta to ještě bude dlouhá a trnitá. Tak mi držte palce,“ říká závěrem.
Objevte víc než jen chuť
Regionální potravina je značka toho nejlepšího z naší země a našeho kraje. Ministerstvo zemědělství ji od roku 2010 uděluje výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Vznikají z lokálních surovin a jsou výjimečné nejen svou kvalitou, ale i tradiční recepturou nebo inovativními postupy.
Letošní čísla mluví za vše: o titul se ucházelo rekordních 496 výrobců s 1911 produkty – nejvíc za celou historii. Ocenění nakonec získalo 114 výrobků v devíti kategoriích. Stojí za nimi menší, často rodinné firmy. A ty si kromě krátké cesty z farmy na váš stůl zakládají i na zachování krajiny a zaměstnávání místních lidí.
Na webu regionalnipotravina.gov.cz najdete přehled oceněných produktů, jejich příběhy a inspiraci, jak si dopřát skutečné potraviny s přidanou hodnotou. Protože dobré jídlo začíná u dobrého přístupu, a ten je opravdu k nezaplacení.
Neřešme jen, kolik to stojí, ale kdo za tím stojí.