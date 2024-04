Menopauza není tabu!

Už jen sdílení zkušeností může být léčivé,“ říká kreativní duše módní značky Julie Tereza, která je zároveň jednou ze šesti žen, které vyzkoušely produkt about your MENOPAUSE a hlavně otevřeně hovořily o tom, jak se cítí a jak na těle i na duši prožívají novou životní etapu.

Mluvit o sobě, nestydět se, vytáhnout na světlo i téma, kterému jsme se dlouho vyhýbaly. Zatímco naše mámy o menopauze mluvily jen v jednoduchých větách, jako o přechodu, jako o návalech, jako o něčem, čemu je lepší se v konverzacích vyhnout, o čem se mlčí, co je nechtěné, tak současná generace žen už začíná menopauzu vnímat jako nutnou a důležitou součást života. A čím víc se o menopauze mluví, tím méně je opředená mýty, a tím lépe se na ni můžeme připravit.

Menopauza může být neočekávaná. Čím dál víc žen může příznaky menopauzy prožívat i v plodném věku, a tak se může stát, že zatímco jedna žena ve svých sedmatřiceti letech povine svého prvního potomka, další může vynechávat menstruace, protože je již v perimenopauze.

Menopauza, i to méně ohraničené předcházející období perimenopauzy a premenopauzy, může být časem výrazných proměn, které ale nemusí být jednoznačné. Hlubší pochopení toho, co se skutečně děje v těle a mysli během těchto hormonálních přechodů, může být tou nejlepší možnou přípravou na to, co přijde. „Menopauza začíná nenápadnými příznaky. Může to být zpočátku nepravidelné krvácení, kdy cyklus bývá častější. Ženy mají normálně cyklus dvacet osm dní, a postupně dochází k jeho zkracování. A potom se mohou individuálně objevovat další změny, jako jsou návaly horka, pocení, nespavost a další,“ říká gynekoložka MUDr. Veronika Klát Lattová, Ph.D. Tyto další příznaky mohou být různorodé, hormonální změny se mohou projevovat intenzivně i velmi jemně – třeba občasnou prchlivostí nebo větší únavou.

Přistupovat k sobě s jemností

S tím, jak dobře poznáme své tělo, s lepší připraveností a znalostmi kolem hormonálních změn, se pak můžeme i samy lépe rozhodnout, jak obdobím menopauzy proplout co nejsnadněji. Jako Lucie (54), která na sebe jde s jemností a začala cvičit hormonální jógu. „Můj lékař mi doporučil hormonální léčbu, ale já ji nikdy nezačala, bála jsem se toho,“ říká. Díky józe se cítí dobře, ale řeší úbytek energie. To je problém, se kterým jí může pomoci správně vyladěný doplněk stravy about your MENOPAUSE, který obsahuje mimo jiné hořčík, účinný minerál, jenž přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Využít sílu přírody

Začít se silou přírody je pro čím dál víc žen lepší cesta než odevzdaně brát předepsané léky. Stejně tak to vnímá Radka (52), která si proaktivně sbírala červený jetel a další bylinky, a tvořila si tak svůj osobní ženský čaj. „Vybíhala jsem schody v metru a nahoře mě překvapil tak silný nával, že jsem myslela, že mám infarkt,“ vypráví Radka. Infarkt to nebyl, to se jen přihlásila menopauza. I takhle důrazná dokáže být. Aby se účinky ženského čaje ještě podpořily, je vhodné užívat pupalku dvouletou, která podporuje správnou činnost kardiovaskulárního systému i přirozenou obranyschopnost.

Zvolnit tempo

Období menopauzy nemusí znamenat konec, je to spíš přerod, změna, která dle úhlu pohledu může být spíš k lepšímu. Může to být chvíle, kdy nám dojde, že není třeba nic tlačit přes sílu. „Zvolnila jsem tempo. Ne tak na úkor energie, ale na úkor toho, co si o vás myslí okolí. Že jsou věci, které mohu vypustit a přijímat je s větším klidem,“ říká Gabriela (54). Co zatím s klidem přijmout nedokáže, je nespavost. Zázračnou bylinkou, jež umí navodit klidný spánek, je třezalka tečkovaná. I ta tvoří důležitou součást formule about your MENOPAUSE, stejně jako drmek obecný, ploštičník hroznatý a kořen lékořice, které přispívají k menopauzálnímu komfortu.

Věnovat si pozornost

Všímat si sama sebe, vnímat se. Neignorovat se, to je velké téma, které se zásadně projevuje právě v období hormonálních změn. „Proměňuje se moje menstruace. Je jiná, prvních pár dní i velmi silná. Cítím, že jsem na rozhraní perimenopauzy a menopauzy. Pokud se přidají ještě další příznaky, přidám nějaké doplňky stravy,“ říká Kamila (49). I ty dovedou pomoci s hladinami hormonů v těle. Když ženy vstoupí do perimenopauzy, hladiny estrogenu se pohybují kolem 200–300 pg/ml, ale s tím, jak se blíží menopauza, může hladina estrogenu klesnout až na 20 nebo 30. V této době přicházejí většinou návaly horka, a pokud hladiny hormonů klesnou pod 11, ženy jsou obvykle v menopauze. S estrogenovou dominancí mohou přicházet pocity rozrušenosti a větší nervozity.

Jak to snáze přežít

Podobně se vnímala Radana (54). Příznaky se u ní ukázaly po hysterektomii, kterou absolvovala před deseti lety, když jí bylo čtyřicet čtyři let. „Byla jsem podrážděná, dokázala mě rozčílit maličkost,“ svěřuje se. Takové emocionální výzvy jsou součástí menopauzy – a přírodní cesta a bylinné produkty dokáží i s tímhle obdobím pomoci.

Vrátit tělu péči

Důležité je naučit se k sobě přistupovat s láskou a laskavostí. Nikdy není pozdě, a zrovna období menopauzy si o koňskou dávku laskavosti přímo říká. „Svoje tělo dobře znám, a tak poznám, kdy začíná vybočovat z normálu. Asi před rokem a půl jsem začínala pociťovat návaly horka, začala se mi projevovat migréna a nyní se přidala i nespavost a nepravidelná menstruace. Jsem v období premenopauzy,“ říká Tereza (45), designérka módní značky Julie, pro kterou je ženskost velké téma a která se i na sociálních sítích snaží vybudovat komunitu plnou ženské sounáležitosti a otevřenosti. „S tím, jak jde na povrch naše ženskost, automaticky začneme řešit i ženské problémy. Věřím tomu, že tak do čtyřiceti let se o nás tělo dokáže hezky postarat. A od té chvíle nastává čas, kdy se my musíme hezky a aktivně starat o něj,“ dodává Tereza.