Vyznat se v dnešní době v záplavě ochranných opalovacích přípravků může být trochu oříšek.

Chraňte se i lehkým bavlněným oblečením, slunečními brýlemi a kloboukem. Po slunění se osprchujte vlažnou vodou a přírodním mýdlem a pamatujte i na péči po opalování, která pokožku hydratuje a ­prodlouží vaše krásné opálení.

Proč rozlišujeme UVA a UVB záření?

UVA paprsky pronikají do hlubších vrstev kůže. Mají za následek opálení (aktivují melanocyty), ale také dlouhodobé poškození pokožky - photo-aging – tvorbu vrásek, pigmentových skvrn, ochabnutí pleti. Rovněž dochází k uvolňování volných radikálů a změnám DNA pokožky. UVB paprsky pronikají pouze do svrchní vrstvy kůže. Způsobují zarudnutí a spálení pokožky. Ochranná řada chrání před UVA i UVB paprsky. Minerální filtry účinně zamezují průniku záření do kůže, neboť ochranná vrstva je na kůži, zatímco chemické filtry pronikají do kůže, kde paprsky přeměňují na teplo.

Tip: Výška faktoru by měla být minimálně SPF 30 a ochrana širokospektrální, což znamená, že vás bude chránit před UVA i UVB zářením (na obalu tuto funkci poznáte podle označení UVA v ­kroužku).

Jak můžete chránit svoji pokožku?

Existují dva základní druhy UV filtrů – tzv. chemické a minerální. Liší se nejen svým složením, ale především způsobem, jakým pleť před UV zářením chrání. Oba mají své výhody i nevýhody. Při výběru toho správného přípravku s UV filtry je tedy především důležité se rozhodnout, jaká cesta je pro vás tou správnou volbou.

Tip: Krém pokaždé aplikujte alespoň dvacet minut předtím, než se vystavíte slunci. Znovu ho naneste kaž­dé dvě hodiny a vždy po koupání. Neza­pomí­nejte ani na místa, jako jsou nos, uši, nárty či zadní strana nohou. Vyhýbejte se přímému žáru mezi jedenáctou a patnáctou hodinou, kdy je sluneč­ní aktivita nejvyšší.

Chemické filtry

Jak název napovídá, jedná se o chemické substance, které se vstřebávají do těla. Mezi chemické filtry řadíme např. oxybenzon, benzophenon, octocrylen, homosalate, ethylhexyl p-methosycinnimate, atd. Jejich výhodou je především to, že na pokožce nezanechávají žádný viditelný film, vstřebají se a je možné je použít například i pod makeup. Rovněž jsou levnější na výrobu, a proto jsou přípravky v porovnání s minerálními filtry levnější. Chemické filtry mají několik zásadních nevýhod.

Vytváří v těle volné radikály – ty následně poškozují buňky pokožky, která předčasně stárne a může dojít dokonce až ke vzniku rakoviny kůže. Mohou se ukládat v těle – tím, že se vstřebávají do kůže, musí je následně tělo vyloučit, což však ne vždy dokáže. Mohou tak ovlivňovat hormonální rovnováhu (např. oxybenzon). Zahřívají nás – UV záření je v kůži přeměňováno na teplo, je nám tedy pocitově tepleji, více se potíme. Fungují se zpožděním – filtry se musí do pokožky nejprve vstřebat, účinkují zpravidla až za 15-20 minut.

Chemické filtry jsou rovněž velmi diskutovaným tématem přímořských států. Chemické filtry znečišťují pobřežní oblasti, kde způsobují úhyn korálů. Řada států (např. Hawai, Palau, Florida) postupně přistupují k zákazu používání vybraných druhů chemických filtrů. Na druhou stranu je důležité zmínit, že s postupem času se chemické filtry vyvíjejí a jejich vlastnosti se zlepšují.

Minerální filtry

Minerální filtry jsou přírodní látky vyrobené z nerostných surovin, které se do těla nevstřebávají. Na kůži vytváří tenkou krycí vrstvu, která vytvoří ochranný štít odrážející dopadající paprsky UV záření. Oproti chemickým filtrům jsou bezpečnější (nevznikají na ně prakticky žádné alergické reakce), jsou vhodné pro velmi citlivou pleť a dětskou pleť. Působí okamžitě po nanesení a jsou voděodolné.

Mezi nevýhody minerálních filtrů patří vyšší cena a lehce horší roztíratelnost.

Někteří mohou namítnout, že nevýhodou je i skutečnost, že na pokožce zanechávají viditelnou bílou vrstvu. Ale pozor – tato „nevýhoda“ je naopak žádoucí. Hlavním smyslem UV filtru je přeci ochrana pokožky. Nejlépe ji ochráníme, pokud se paprsky od pokožky odrazí a vůbec se do ní nedostanou.

Tip: Při výběru se zajímejte především o složení a raději volte preparáty založené na minerálním faktoru a s ­obsahem buď oxidu zinečnatého, nebo oxidu titaničitého (­obvykle jsou označeny jako zinc oxide nebo titanium dioxide). Minerální faktory totiž zůstávají jen na povrchu pokožky, nepronikají do ní, ale vytvářejí vrstvu a odrá­žejí sluneční paprsky. Navíc nedráždí pokožku a dobře je snáší i citlivá pleť.

Vsaďte na přírodní produty

Několi firem již vůbec nepoužívá chemické filtry a věří v sílu přírody. V Apotéce používají v opalovacích emulzích a krému minerální filtry bez nanočástic, které díky špičkovému procesu výroby zanechávají pouze velmi tenkou bílou vrstvu. Opalovací emulze a krém jsou vyrobeny tzv. obrácenou emulzí, díky tomu mají zvýšenou voděodolnost a není nutné je nanášet po každém vykoupání.

Jejich produkty obsahují také aktivní látku Antileukine™ 6, extrakt z mořské „zlaté“ řasy Laminaria Ochroleuca. Tato aktivní látka pomáhá oddálit zčervenání a podráždění pokožky vlivem UV záření, pokožku zklidňuje a pomáhá ji chránit DNA před poškozením UV paprsky, zesiluje účinky ochranných SPF filtrů, pokožku hydratuje a také pomáhá redukovat vrásky.

Vhodné produkty na opalování seženete i u značek Eucerin, Heliocare, Eco Cosmetics, Bioderma nebo Avène.