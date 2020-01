_____________________________________________________________

V make-upu už dávno neplatí žádná striktní pravidla, fantazii se meze nekladou. Snad jen jednoho se držte: aby vám to slušelo a vy sama jste se cítila dobře. Proto vás ani nemusí tolik zajímat, že se letošní sezonu nosí červené linky, neonové barvy a černé rty. Výstřelky raději přenechte modelkám na přehlídková mola, garantujeme vám, že ony samy by se tak v civilu také nenalíčily. Svazovat se nenechte ani obvyklým tvrzením, že nemůžete mít výrazně nalíčené oči a zároveň rty. Proč by ne? Klidně kombinujte metalické oční stíny spolu s rudými rty nebo silné černé linky s temně vínovou rtěnkou. Důležité je, abyste se cítila sebevědomě. Večerní líčení je také ideální příležitostí sáhnout po umělých řasách. Pokud jste to ještě nikdy nezkoušela, jděte směle do toho, efekt je opravdu velkolepý. A nezapomeňte, že k party make-upu patří také perfektně upravené nehty a kapka parfému, který vás zahalí rouškou svůdnosti.

Triky, které fungují



1. Kombinujte různé textury. K matnému make-upu aplikujte třpytivé oční stíny i rozjasňovač, ale na rty použijte opět matnou rtěnku. Vytvoříte tak smyslný kontrast.

2. Používejte fixační sprej,kterým na závěr vždy celé líčení zlehka přestříkejte, aby make-up perfektně držel na místě. Zkuste All Nighter Setting Spray od Urban Decay.

3. Namísto pudru mějte v kabelce matující papírky (např. Generic Skincare Oil-Control Blotting Paper od Shiseido), jimiž kdykoli během večera odstraníte přebývající mastnotu, aniž byste líčení poškodila. Další vrstvy pudru by pleť zbytečně zatížily.

Perfektní základ



Nejdříve z pleti odstraňte veškerý make-up a nečistoty a proveďte jemný peeling, přičemž nevy­nechte ani rty. Potom nanes­te sérum dle typu pokožky a hyd­ra­tační krém nebo pár kapek leh­­­kého pleťového oleje. U večer­ní­ho líčení nikdy nezapomeňte na podkladovou bázi. Pokud máte mastnější pleť, použijte tu s ma­tujícím efektem (The Mattifier Shine Control Perfecting Primer + Finisher od Estée Lauder), pro suchou pleť se hodí hydra­tační (Moisture Base Primer od Yves Saint Laurent), a potřebujete-li dodat svěžest, sáhněte po roz­jasňující (That Gal od Benefit ­Cosmetics).

Make-up a konturování



Make-up nanášejte pomocí houbičky. Zkuste třeba Precision Make-up Sponge od Fenty Beauty. Poté použijte korektor, pokud potřebujete zamaskovat nedokonalosti či zakrýt tmavé kruhy pod očima. Aby tvář nepůsobila ploše, nezapomeňte na konturování. Na jablíčka tváří aplikujte zlehka velkým štětcem tvářenku a protáhněte ji až ke spánkům. Těsně pod lícní kosti naneste pomocí konturovacího štětce trochu bronzeru a na závěr na hřbet nosu a nad horní ret vklepejte rozjasňovač. Zkuste konturovací paletku The One od Oriflame.

Dramatické oči



Na večer se hodí metalické barvy a třpytky, i když opatrně s nimi, nejvíc přece jen sluší mladším ročníkům. Na oční víčka naneste podkladovou bázi, pak přicházejí na řadu světlé stíny. Aby pohled dostal hloubku, vystínujte horní i dolní linku kolem oka a záhyb víčka tmavším stínem, hnědým či šedým, a do vnitřního koutku naneste na projasnění světlejší tón. Pokud si netroufáte na třpytky, použijte stíny matné a teprve na ně naneste lehký třpytivý poprašek. Skvělé paletky nabízí třeba Dior Backstage. A jste-li konzervativní, chybu neuděláte ani klasickým matným kouřovým líčením.

Sexy rty



Než začnete s líčením rtů, oše­t­řete je nejprve balzámem a poté ­sjednoťte korektorem. Současné matné rtěnky už jsou samy o sobě tak pigmentované, že nepotřebujete ani konturovací tužku. Rtěnku proto jednoduše naneste, nejlépe štětečkem, přímo na rty, obtiskněte do ubrousku a pak aplikujte druhou vrstvu. Pokud jde o barvy, rudá je sexy za všech okolností, a když už najdete svůj ideální odstín, nikdy s ní neuděláte chybu. Víno­vá je tajemná a zaručeně vám dodá vzhled femme fatale. Světlejší odstíny tělové či růžové jsou elegantní a hezky vynik­nou s výraznějším líčením očí.