LISABON

Milujete písčité pláže, historii i architekturu? Pak je metropole v nejzápadnější části slunného Portugalska pro vás správnou volbou.

Večírkové královny, pozor! V Lisabonu to v pozdních hodinách opravdu žije. Pokud si chcete zatančit nebo ochutnat místní koktejly, zkuste zajít do čtvrti Bairro Alto, kde je velké množství klubů a barů. Buďte ve střehu! Stejně jako v Praze, i v lisabonských ulicích bohužel můžete narazit na šikovné kapsáře. Podobné je to i s taxikáři. Vždy se ujistěte, že při cestování mají zapnutý taxametr. Mohlo by se totiž stát, že zaplatíte mnohem víc, než je třeba. Město křížem krážem. Pokud chcete město řádně prozkoumat, zvažte koupi Lisabonské karty. Na tři dny stojí 40 eur. Slouží jako jízdenka na městskou dopravu a navštívíte s ní zdarma památky UNESCO a hlavní muzea.

AMSTERDAM

Kosmopolitní atmosféra, historické centrum, lahodné sýry, věhlasná muzea – nechte se okouzlit nizozemskou metropolí.

Pokud chcete vyzkoušet něco opravdu typického pro tuto metropoli, pronajměte si za 8 eur na den kolo a zapojte se do pelotonu místních. Myslete dopředu a vyhněte se dlouhým frontám před muzei a s dostatečným předstihem si zarezervujte vstupenky online. Ušetříte spoustu času! Chcete důkladně prozkoumat město? Zvažte koupi městské karty I Amsterdam Card. Jestli je ve vašem zvyku platit hotovostí, mezi místní zřejmě nezapadnete. V módě jsou zde platební karty, tak si ji nezapomeňte přibalit! Před výběrem termínu si zjistěte (lamsterdam.com), jestli ve městě neprobíhá veletrh nebo kongres. Během těchto událostí je ubytování podstatně dražší!

INNSBRUCK

Zamilujete si ho. Hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko obklopují alpské třítisícovky, je plné pamětihodností, architektury, stylových restaurací – a co víc, báječně se tu nakupuje.

Za nákupy se vydejte do centra Innsbrucku: do Rathaus Galerien, nákupního centra DEZ nebo Sillpark. Za gastronomií lze vyrazit do jakékoli místní restaurace. Z turisticky atraktivních doporučujeme romantickou restauraci Ottoburg s oddělenými místnostmi pro hosty, kteří se tak navzájem neruší, nebo hospůdku se skvělou kuchyní Weisses Rössl. Pořiďte si Innsbruck Card, se kterou prozkoumáte nejhezčí místa ve městě a jeho okolí. Karta otevírá dveře k bezplatné návštěvě nejzajímavějších muzeí a památek.

BARCELONA

Pokud hledáte místo, kde ochutnat skvělé jídlo a víno i potěšit ducha výtvory jednoho z nejzajímavějších umělců minulého století, je hlavní město Katalánska tou pravou volbou.

Ubytování se nebojte hledat na portálech Booking.com, Airbnb atd. Možností je hodně a ceny jsou příznivější než v hotelech. Při výběru se řiďte hodnocením, bývá dobrým ukazatelem. S jídlem si nedělejte starosti, ani snídani nemusíte mít zajištěnou. Na každém rohu najdete bistro s tou nejlepší kávou a pečivem a ceny jsou mírné. Obchody otevírají kolem desáté dopolední a zavírají mezi 20:00 až 22:00. Mezi druhou a čtvrtou odpolední je tzv. siesta, která znamená naprostý klid, proto v této době najdete otevřená jen velká nákupní centra.

SALCBURK

Nad krásou města „mnoha věží“ se často rozplýval už nejslavnější z jeho rodáků, W. A. Mozart. A rozhodně nepřeháněl.

Gurmánské nebe zažijete v místní michelinské restauraci Senns. Možnost ochutnat sedmero chodů spárovaných s víny se rovnala zážitku, na jaký se v životě nezapomíná. Shopaholici si užijí přímo v srdci Starého města, ve středověké uličce Getreidegasse, kde se narodil W. A. Mozart. Najdete tu starodávné manufaktury i nejmodernější obchody. Jde o jeden z nejoblíbenějších turistických a nákupních cílů na světě. Ušetříte díky kartě Salzburg Card, objevte mnoho památek, svezte se v lanovce na pevnost atd.

