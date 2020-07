_____________________________________________________________

VLASY

Snažte se je co nejméně vystavovat slunečnímu záření a v horkých letních dnech nezapomínejte kromě speciální péče ani na pokrývku hlavy.

Nejjednodušším způsobem, jak ulevit vlasům namáhaným vysokými teplotami, sluncem a slanou či chlorovanou vodou, je, že na minimum omezíte tepelnou úpravu. Fén, žehličku a kulmu proto vyměňte za všudypřítomný teplý vzduch a vlasy nechte jen přirozeně uschnout. Ze stylingu volte spreje se slanou vodou pro plážové vlny či lehká vlasová mléka, která prameny nezatěžují, ale pouze podpoří jejich tvar a dodají jim jemnou texturu i bez foukání fénem. Protože v létě díky slunečnímu záření trpí i barva, používejte při pobytu na slunci spreje s UV ochranou (Solar Sublime od L’Oréal Professionnel), jež zabraňují jejímu vyblednutí. Do běžné péče zařaďte i masky pro ochranu barvy (Wella Color Brilliance). Lesk pak dodejte pomocí lehkých olejů, které na rozdíl od sprejů kadeře i vyživí, uzamknou v nich vlhkost a dodají jim hydrataci i přirozený lesk.

TIP: Používejte bezoplachové kondicionéry, které vlasy ochrání a hydratují. Zkuste Restore Leave-In Conditioner od Kristin Ess.

PLEŤ

Dbejte na každodenní ochranu před sluncem a pořádnou dávku hydratace, a to nejenom v podobě krémů, ale i dostatečného množství tekutin.

Pokožka obličeje je po celý rok vystavena působení celé řady vnějších vlivů, které se na ní podepisují vráskami, pigmentací či suchými místy. Zdravá pokožka totiž běžně obsahuje až 70 procent vody, ta se ale v létě vlivem slunce a také pocení ztrácí mnohem rychleji. Základem péče by tak mělo být správné čištění pomocí micelárních vod či odličovacích mlék – a to i v případě, že se nelíčíte – a samozřejmě správná volba hydratačního séra a krému (­třeba sérum Hydrabio od značky Bioderma a krém ­Creme Fraiche od Nuxe). V průběhu dne můžete pleť osvěžit minerální vodou ve spreji, která hydratuje a funguje i jako expresní pomocník do kabelky. ­Samozřejmostí jsou také opalovací krémy, bez kterých se v létě neobejdete. Volte lehčí textury s vysokým, širokospektrálním filtrem, který chrání před UVA i UVB zářením, a zajímejte se též o složení. Vhodnější a šetrnější jsou přípravky založené na minerálních filtrech (obvykle jsou uvedeny jako zinc oxide a ti­tanium dioxide). Ty zůstávají pouze na povrchu kůže, přitom ji chrání. ­Pokud vás trápí pigmentové skvrny, používejte speciální séra (­třeba Bioderma ­Pigmentbio C-Concentrate nebo Eucerin Anti-Pigment), která aplikujte večer na ­postižená místa.

TIP: V létě se nevyhýbejte ani pleťovým olejům. Volte však pouze lehčí konzistence, jako má Hemp Recovery Elixir od Cannor.

TĚLO

Chraňte se před sluncem a večer pokožce dopřejte zklidnění a regeneraci. Vyhýbejte se také horké vodě, která kůži ještě více vysušuje.

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak mít v létě hladkou pokožku, je dopřát jí peeling dřív, než si dáte sprchu, tedy takzvaně nasucho (zkuste Body Scrub od Susanne Kauf­mann), přičemž se soustřeďte na kolena a lokty. Po sprše pak ošetřenou pokožku vyživte hutným tělovým krémem, máslem nebo olejem (Levandulový bioolej od Purity ­Vision) a počkejte pár minut, než se obléknete. Takto prováděný peeling je intenzivnější a pomůže vám precizně se ­zbavit staré kůže. Zvláštní pozornost věnujte také pokožce krku a dekoltu. Ta je vystavena slunečnímu záření stejně jako pleť obličeje, proto ji pravidelně chraňte krémy s vysokým SPF. Zvláště pak v dekoltu je kůže velmi tenká, citlivá a často náchylná k tvorbě vrásek a pigmentových skvrn. Používejte speciální péči, která zabraňuje a předchází tvorbě skvrn (Photo Regul od značky Institut Esthederm). To samé platí samozřejmě pro celé tělo. Pokud jdete na slunce, aplikujte ochranný krém minimálně 20 minut předem. Sprchujte se nejlépe přírodními sprchovými přípravky, které jsou k pokožce šetrnější (zkuste třeba značku Natura ­Siberica). Po koupeli nikdy nezapomínejte na péči po opalování – hydratuje, zklidní a pomůže udržet hezkou barvu co nejdéle (Bioderma Photoderm After Sun).

TIP: Pro pomalé, postupné a velmi přirozené opálení den po dni aplikujte např. tělové mléko Nivea Firming & Bronze Q10.