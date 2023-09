Krása z lesku zrozená

Možná i vy patříte k ženám, které nemají času nazbyt a pravidelnou návštěvu kadeřnického salonu, kde by si nechaly profesionálně obarvit vlasy, si nemohou dovolit. Zvlášť teď po létě vás možná navíc trápí vyšisované vlasy nebo odrosty. A možná byste s přicházejícím podzimem ráda zvolila malinko tmavší odstín? Dobrá zpráva je, že tohle všechno můžete snadno vyřešit i doma a výsledek bude od profesionální péče k nerozeznání. Je ovšem třeba zvolit barvu, která je k vlasům šetrná a nesníží jejich kvalitu, naopak budou po jejím použití hebké a vyživené. Barvy na vlasy Wella Wellaton Intense s šetrným krémovým složením obsahují miliony pigmentů, které pronikají hluboko do vlasových vláken. Propůjčují vlasům intenzivní a stálou barvu, která vydrží až osm týdnů. Obsažený arganový olej vlasy chrání před vysušováním a poskytne jim i tolik potřebnou výživu. Během několika minut pak sama vytvoříte i perfektní styling. Skvělým pomocníkem vám bude například lak na vlasy s extra silnou fixací pro pružnost a objem Wellaflex Fullness For Thin Hair. A pak už si jen užijte skvělý pocit z perfektně upravených vlasů a spousty ušetřeného času!

Po barvení vlasy řádně ošetřete doporučenými přípravky. Na dotvarování skvělého účesu použijte stylingové pomocníky značky Wella.

Při domácím barvení vlasů vždy velice pečlivě čtěte návod a postupujte přesně podle uvedených bodů a nevynechejte žádný z doporučených kroků. Jen tak se dočkáte skutečně dokonalého výsledku. Všechny potřebné informace o krémových barvách Wellaton získáte v drogeriích Rossmann, případně na Notino.cz.

FOTOGRAF: Dan Sklenář, STYLING: Jano Kimák, MAKE UP: Renata Zelinková / L’OREÁL PARIS, VLASY: Renata Zelinková, MODELKA: ANNA R. / PURE MODEL MANAGEMENT, PRODUKCE: Marek Jaroš PRODUCTION A: Tereza Pekárková