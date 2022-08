Díky Mary Kay mohou ženy rozjet své vlastní podnikání a získat finanční nezávislost, což jim samo o sobě může dodat sebevědomí. Další bonusy? Vzdělávání v oblasti kosmetiky i obchodu, networking, osobní rozvoj, práce s lidmi. A v neposlední řadě také umění se hezky nalíčit a správně pečovat o svoji pleť. I to je cesta ke spokojenosti, sebevědomí a ke kráse, která pak vyzařuje zevnitř.

8. 9. – DEN PLNÝ INSPIRACE

Jsou vám staré zajeté koleje, životní stereotypy nebo práce od–do už poněkud těsné, ale ještě jste nenašla ten pravý impulz ke změně? Nebo vás baví beauty témata a toužíte si rozšířit obzory? Neváhejte a zapojte se do soutěže časopisu Žena a život o vstup na jedinečný workshop pro sebe a svou blízkou osobu. Stačí se jen přihlásit do 31. 8. na workshop.jenprozeny.cz. Přejeme vám hodně štěstí! Připravte se na nejlepší. Bude to totiž den plný inspirace a zážitků. Hlavní partner společnost Mary Kay představí své produkty, vy si je vyzkoušíte na vlastní kůži, nezávislé kosmetické poradkyně vám ukážou různé tipy a triky, abyste se vždy cítila skvěle a sebevědomě.

TOP PRODUKTY MARY KAY

Odličovač očí jemně odstraní líčení očí včetně voděodolného.

TimeWise® Hydratační regenerační tonikum obnovuje přirozenou rovnováhu pokožky.

Ikonická řasenka Lash Love™ Fanorama pro sexy pohled.

Mary Kay Unlimited® Lesk na rty pečuje o rty a zároveň vytváří šťavnatý glow.

4