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Krása, elegance, sebevědomí

Komerční sdělení   14:00

Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary výjimečnou podívanou. | foto: Archiv: L´Oreal - Anamé

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Značka L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary výjimečnou podívanou.

Značka L’Oréal Paris spojila své síly s českou módní značkou Anamé a společně uvedly jedinečnou Beauty & Fashion Show inspirovanou ikonickými světovými přehlídkami, jako je Le Défilé L’Oréal Paris. Večer, který propojil krásu, módu a inspirativní osobnosti, se stal oslavou ženské síly, autenticity a sebevědomí – hodnot, které značka L’Oréal Paris již více než 50 let vyjadřuje svým ikonickým sloganem „Protože já za to stojím“.

Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...

Stejně jako na pařížských přehlídkách Le Défilé, které staví do centra pozornosti ženy různých profesí, generací i životních příběhů, nepatřilo molo pouze modelkám. Vedle nich se představily ženy, které dokazují, že skutečná krása není určena vzhledem, ale odvahou, osobností a schopností být sama sebou.

Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...

Beauty & Fashion Show nabídla průřez tvorbou české značky Anamé – od ikonických modelů, které definovaly její rukopis v uplynulých letech, až po současné návrhy, charakteristické nadčasovou elegancí, kvalitním krejčovským zpracováním a ženskostí bez kompromisů. Na přehlídce byly k vidění i luxusní róby vytvořené speciálně pro tuhle příležitost.

Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...
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Krása, elegance, sebevědomí

Komerční sdělení
Společnost L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku...

Značka L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary výjimečnou podívanou.

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