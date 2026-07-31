Krása, elegance, sebevědomí

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Značka L’Oréal Paris připravila v rámci oslav jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary výjimečnou podívanou.
Značka L’Oréal Paris spojila své síly s českou módní značkou Anamé a společně uvedly jedinečnou Beauty & Fashion Show inspirovanou ikonickými světovými přehlídkami, jako je Le Défilé L’Oréal Paris. Večer, který propojil krásu, módu a inspirativní osobnosti, se stal oslavou ženské síly, autenticity a sebevědomí – hodnot, které značka L’Oréal Paris již více než 50 let vyjadřuje svým ikonickým sloganem „Protože já za to stojím“.
Stejně jako na pařížských přehlídkách Le Défilé, které staví do centra pozornosti ženy různých profesí, generací i životních příběhů, nepatřilo molo pouze modelkám. Vedle nich se představily ženy, které dokazují, že skutečná krása není určena vzhledem, ale odvahou, osobností a schopností být sama sebou.
Beauty & Fashion Show nabídla průřez tvorbou české značky Anamé – od ikonických modelů, které definovaly její rukopis v uplynulých letech, až po současné návrhy, charakteristické nadčasovou elegancí, kvalitním krejčovským zpracováním a ženskostí bez kompromisů. Na přehlídce byly k vidění i luxusní róby vytvořené speciálně pro tuhle příležitost.