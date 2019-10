_________________________________________________________

Máte pocit, že už se zběsilým tempem dnešní doby nedokážete udržet krok? Patříte-li mezi ty, kteří odolnost vůči stresu potřebují zvýšit, a pohybujete se v prostředí, kde je stresu víc, než je zdrávo, je na čase začít jednat.

Plánujte

Plánování je základ úspěchu. Udělejte si seznam věcí, které musíte stihnout a přiřaďte jim prioritu. Nebudete tak skákat od jednoho k druhému a budete postupně svůj plán plnit. Samozřejmě se to nemusí dařit úplně vždy, ale když se vám to povede třeba 2x do týdne, je to skvělé. Nebudete totiž žít s pocitem, že máte spoustu restů.

Rozpoznejte signály Prvním a nejdůležitějším krokem je rozpoznat, kdy stres přichází. Varovným signálem je například napětí v ramenou a v krku. Hlava, krk a ramena jsou důležitá energetická centra v těle. Ve stresu jsme rozzlobení a napětí se začíná hromadit. Později se projevuje v podobě ztuhlého krku a ramen, tlakem v očích a někdy i vypadáváním vlasů.

Hýbejte se Cvičení má skvělou vlastnost, že při něm dokážete „vypnout“ a nemyslet na problémy. Cvičení je nejlepším lékem proti úzkosti a stresu. Pohybové aktivity uvolňují endorfiny do mozku, což je přírodní lék, proti bolest. Věnujte se jakémukoli sportu 30 minut denně a uvidíte ten rozdíl.

Svěřte se do rukou spřízněné duši

Neduste v sobě důvody, které ve vás způsobují stres, a nebojte se svěřit lidem, kterým důvěřujete, nebo někomu blízkému. Je dokázáno, že samotné povídání o problémech a ventilace starostí dokážou člověku zvednout náladu a zbavit ho velkého napětí. Pozvěte kamarádku na skleničku vína.

Spánek

Ve stresu a stavech úzkosti máme často problémy se spánkem. Čímž se dostáváme do začarovaného kruhu, jste nevyspalá a podrážděná. Průměrný člověk by měl spát 6 až 8 hodin.

Zlepšete kvalitu svého spánku:

eliminujte příjem kofeinu, nepijte kofeinové nápoje po 18. hodině



používejte masku na oči a špunty do uší, zbavíte se tak okolních ruchů



dejte si před spaním relaxační koupel



vyhoďte televizi z ložnice

Užívejte si jídlo

Jsme to, co jíme. Když jsme pod tlakem, tak snadněji sáhneme po nezdravém jídle. Podle posledních průzkumů se cítíme lépe, když dodržujeme zdravý životní styl. Ale když hřešíme, dostáváme se rychle do stresových situací. Jídlo je další začarovaný kruh našeho života. Povolte si občas nějaký ten dortík bez výčitek.