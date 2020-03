_____________________________________________________________

Festival udržitelné módy ve Westfield Chodov

Objevte různé přístupy k udržitelné módě a životnímu stylu. Seznamte se značkami,které prodávají luxusní oblečení z druhé ruky, opravují hodinky

s příběhem, vyrábějí rozložitelné produkty nebo dbají na to aby vše,

co prodávají bylo vyrobeno s úctou k přírodě i lidem. Festival probíhá do 29. března, děnně 14- 20 hodin.

Výstava „Dechem“ ve Výstavní síni Mánes



Výstava Martina Stranky shrne jeho dosavadní výtvarné fotografie a poprvé bude vystaven i projekt Portraits. Výstavu si můžete prohlédnout na vlastní oči do 31. března 2020, denně od 11 — 20 hodin.

Ben Cristovao přilákala v O 2 areně



Let balonem, levitace, prvky nového cirkusu, taneční show a především perfektní hudební zážitek – to vše bylo možné zažít v září 2019 na prvním koncertě Bena Cristovao v O 2 areně. Skvělá odezva fanoušků a neuvěřitelná atmosféra inspirovala Bena ke koncertu v této hale i v roce 2020.



Whitney Houston Hologram World Tour 2020 v Kongresovém centru

Whitney Houston se opět objeví na pódiu. V Praze bude vystupovat její hologram s živou kapelou. Pro dosažení maximálně autentického koncertního zážitku nebude na jevišti chybět hudební doprovod živé kapely, zpěváci a tanečníci. Koncert se uskuteční 26. března.



Céline Dion „COURAGE WORLD TOUR“ v O2 areně



Kanadská zpěvačka Céline Dion se objeví 21. května 2020 v Praze, kam se popová superstar vrátí po dlouhých 12 letech. Pražský koncert nabídne jak nejznámější písně, mezi které patří i titulní píseň k filmu Titanic My Heart Will Go On, I’m Alivenebo osobitá verze písně All By Myself,tak i nové písně z chystaného alba