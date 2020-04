___________________________________________________________

Román, horor, detektivka? Teď je ta správná doba na čtení, na které nebylo celý rok čas! Připravte si kávu, lehněte si na gauč a začtěte se do knihy. Potřebujete zabavit děti? Nudu zaženou nejrůznější deskové hry.





Čtení pro ženy

Můj nový šéf má rád pravidla. Jedno z nich si ale nikdo netroufne porušit. Nesmí se mu sahat na banán. Jako vážně. Tenhle chlápek je závislej na hořčíku nebo co. Jasně, že jsem si na něj sáhla. Jestli to chcete rozebírat do detailu, ve skutečnosti jsem si ho i strčila do pusy. A co je ještě horší? Sežvýkala jsem ho… a polkla. Já vím. Pěkně zlobivá holka. A pak jsem ho uviděla. Možná byste tomu nevěřili, ale když se člověk dusí něčím banánem, neudělá to na jeho majitele zrovna ten nejlepší první dojem.



Kuchařka

160 stran, 70 receptů a jediný cíl. Kuchařka plná zdravých a chutných jídel, které zvládnete uvařit z toho, co máte běžně doma. Zjednodušené postupy a snadná příprava potěší všechny, kteří nechtějí trávit zbytečný čas v kuchyni. Kromě toho v knize najdete kompletní seznam použitých surovin pro nákupy a také tipy na skladování potravin.



Horor / Krimi

Vydejte se na výlet do hororového prostředí americké jižanské gotiky. Státní silnice 177 se táhne podél močálu Okefenokee ve státě Georgie. Když tudy člověk projíždí od východu k západu, mine na trase před vstupem do parku šest mostů. Když ale jede od západu k východu, může jich jednou za čas potkat i sedm. Titus a Melanie Bellovi jsou na cestě do parku Okefenokee. Vozovka se najednou začne zužovat a oni jsou nuceni zastavit před starým vratkým mostem. Když se později Titus probudí uprostřed silnice, po mostě se slehla zem a stejně tak i po jeho ženě. Zavolá tedy na policii, kde mu ale oznámí, že na Státní silnici 177 se žádný takový most nenachází.

Dětská / Naučná

Nová dětská knížka přináší originální experimenty povzbuzující děti v tom, aby zábavným, ale také vzdělávacím způsobem pokládaly vědecké dotazy. Kniha začíná tím, že děti vybízí, aby prověřily, roztrhly a rozřízly stránku, a tak otestovaly vlastnosti papíru. Následně jsou děti vybízeny k provádění rozličných experimentů a interaktivních úkolů na knize samotné, včetně jejího maskování nebo přetvoření na pohyblivé těleso přidáním koleček vyrobených z tužek. Kniha je výjimečným nástrojem k rozvoji dětské zvídavosti a představivosti.

Stolní hra: Activity Champion

Zahrajte si Activity Champion! Na rozdíl od všech ostatních vydání hry Activity® se u edice Activity® - Champion již nehraje v týmech. Každý bojuje sám za sebe o tolik žádaný titul. Úkol zní: v průběhu jedné minuty úspěšně znázornit podle možností všechny čtyři pojmy na kartě.

Stolní hra: Monopoly Friends

Vyzkoušejte novou edici Monopoly Přátelé podle známého televizního sitcomu. Vyberte si jeden z šesti exkluzivních žetonů, každý je spojen s hlavní postavou seriálu. Zvolíte si kabelku Rachel, Rossova dinosaura, Chandlerovu vestu nebo kytaru, která je typická pro Phoebe? V průběhu hry si připomenete nejlepší momenty, které Přátelé společně zažili.

KULTURNÍ TIP: I letos se skvělý život Medy Mládkové znovu odehraje v divadelním představení Meda na nádvoří Musea Kampa. Divadelní představení bude inscenováno na letní scéně od 4. července do 9. září 2020.