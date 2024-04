Když se dobře cítím, je to znát i navenek!

KOLAGENNÍ PEPTIDY

The Solution™ od Oslo skin Lab je neochucený kolagenový prášek, který díky svému složení pomáhá zvýšit pružnost pokožky, vyhlazuje ji a zjemňuje vrásky. Můžete ho smíchat s jakýmkoli jídlem či nápojem.

Klinický výzkum prokázal jasné zlepšení při pravidelném užívání nejméně po dobu osmi týdnů.

Přidejte se k řadě spokojených uživatelek a vyzkoušejte účinky kolagenu na vlastní kůži. Jeho užívání je jednoduché, příjemné a výsledky vás mile překvapí.

Využijte ještě dnes 50% slevu na první balení The Solution při zakoupení členství a 30% slevu na všechna další balení. Stačí na stránkách OSLOSKINLAB.CZ zadat kód: JENPROZENY50

MÉ OBLÍBENÉ KAŽDODENNÍ RITUÁLY

„Každé ráno vypiju hned po probuzení sklenku teplé vody. To je můj první záchytný bod. Dělám to už několik let, pomáhá mi to probudit a zahřát celé tělo. Před odchodem z bytu pak ještě každý den piju speciální odvar z čínských bylin a vezmu si vitamin C,“ popisuje svou každodenní rutinu herečka Jitka Schneiderová, která se v péči o pleť řídí heslem, že v jednoduchosti je síla. „Každé ráno si myju obličej studenou vodou, pravidelně se odličuju a používám kvalitní krémy Helena Rubinstein,“ vysvětluje svou jednoduchou, ale účinnou rutinu v péči o pleť. Odměnou je jí pružná a vláčná pokožka, za niž vděčí dle svých slov i kolagenu Oslo skin Lab, který pije každé ráno rozpuštěný ve vlažné vodě: „Zhruba po třech měsících pravidelného užívání jsem si všimla, že je má pokožka výrazně hebčí a pevnější. Jako kdyby byla zalitá svěží vodou!“

Jitka užívá kolagen dlouhodobě, a tak s radostí pozoruje i další benefity: „Na kůži mi začaly mizet známky celulitidy. S přibývajícím věkem zkrátka ubývá v naší pleti kolagenu, výživa pokožky zevnitř je tudíž naprosto nezbytná a má spoustu pozitivních účinků.“

Ačkoli je jako herečka Jitka stále v jednom kole, dobře ví, že není radno zanedbávat pravidelný a dostatečný odpočinek: „V poslední době mě nejvíc nabíjí, když můžu strávit chvilku sama a v tichu. Když dělám jen to, co zrovna chci, mám čas přemýšlet, číst a jen tak být.“ Odměnou je jí krásná, zdravá a prozářená pleť.

Chcete poznat sílu kolagenu?

