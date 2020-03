_____________________________________________________________

Právě teď máme dost času na to, abychom se podívali na způsob, jakým žijeme, a třeba zkusit něco zlepšit či změnit, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Některá odvětví přicházejí o byznys, a tak je třeba se na věci podívat z nových úhlů a nabízet nové služby.

Zkrátka pokuste se karanténu využít ve svůj prospěch, samozřejmě aniž byste porušili veškerá nutná nařízení. Máme pár nápadů, jak to udělat.



KONEC ODKLÁDÁNÍ

Vzpomeňte si, co všechno jste dlouho odkládali: Knihu, co vám donesl Ježíšek už předloni, filmy, na které nebyl čas, seriály na Netflixu, o nichž všichni mluví. Možná jste chtěli také začít vařit, nebo vyzkoušet nový recept. Nebo jste si chtěli konečně poslechnout nějaký trendy podcast? Právě teď, když se po práci nesmíme scházet, je skvělý čas právě na tyto aktivity.

ZAČNĚTE SE VZDĚLÁVAT

Věnujte volný čas sami sobě. Nemyslíme tím o pleťových maskách a pedikúře, ale také o možnosti naučit se něco nového. Můžete se podle YouTube naučit háčkovat, zlepšit se v józe, začít se učit nový cizí jazyk, ale i zmíněné podcasty mohou posloužit místo odborných knih, díky nimž se zdokonalíte ve své profesi. Občas filmy proložte vzdělávacím dokumentem.

RODINA PŘEDEVŠÍM

Věnujte se těm, které máte nejraději. Zahrajte si s dětmi hru, zavolejte přátelům, ujistěte se, že vašim prarodičům nic neschází. Dojděte jim nakoupit, a řekněte jim o speciální Národní lince 1212, kterou provozuje vláda ČR ve spolupráci s aplikací Záchranka a také cestovní agenturou Invia, jež jí propůjčila zaměstnance svého vlastního call centra. Ti díky školení a podrobným manuálům poradí s každým dotazem týkajícím se koronavirové situace.

UDRŽUJTE VZTAH

Ten nejbližší člověk bývá velmi často tím, na koho nejvíce zapomínáme. Teď máte před sebou spoustu volných večerů, které můžete věnovat partnerovi. Uvařte si něco dobrého, anebo si jídlo objednejte - donáškové služby stále fungují (Dáme jídlo či Uber Eats), pusťte si hezký film a na společný večer se připravte nákupem hezkého spodního prádla, čímž uděláte radost sobě i partnerovi. E-shopy jsou narozdíl od kamenných prodejen stále v provozu. Široký výběr nabízí třeba Astratex.

ÚNIK DO PŘÍRODY

Jít na krátkou procházku je povoleno a zaručeně vám to vyčistí hlavu. Když navíc vyrazíte někam za město do lesa, kde se moc lidí nevyskytuje ani v obvyklou dobu, natož teď, může procházka klidně být i delší. Ovšem lepší než hromadná doprava je auto. Nevlastníte ho? Využijte službu sdílení aut Anytime a vyrazte hybridním vozem Toyotam Yaris na výlet za pár korun.

PLÁNUJTE

V dlouhých chvílích si připravte seznam věcí, které budete chtít udělat, až se situace vrátí do normálu. Kam pojedete na první dovolenou? Jak změníte styl oblékání? Co změníte v práci? Co ve vztahu ke svým blízkým? Kde uspořádáte oslavu znovunabyté svobody? I snění vás na chvíli vytrhne z téhle zvláštní situace a dodá vám optimismus.