Hezky se oblečte, použijte svůj oblíbený parfém a vyrazte na rande. Jen sama se sebou. Přijde vám to hloupé? Nemělo by. Na planetě momentálně neexistuje důležitější člověk, než jste vy. Užijte si chvilky, kdy můžete být naprosto sama sebou a zaobírat se jen vlastními myšlenkami, sny a plány. Jak takový den může vypadat?

Večer předem

Před schůzkou s mužem byste možná byla nervózní, teď se můžete na následující den jen těšit. Promyslete si, co si vezmete na sebe, a podívejte se na menu restaurace, kam se chystáte. Možná nedočkavostí nebudete moct ani dospat.

8:00

Přispěte si, ale zase ne až do oběda. Máte toho hodně před sebou. Tentokrát se nemusíte odbýt rozpustnou kávou a pečivem ze včera. Vyrazte na snídani do pěkné kavárny, pomalu upíjejte cappuccino a pozorujte, jak začíná nový den.

10:00

Cestou ze snídaně se projděte městem, okukujte výlohy, ale zkuste odolat a nenechat se vtáhnout mezi regály plné slev. Nakonec byste celý den strávila v obchoďáku, což má k ideálnímu dni opravdu daleko. Raději zajděte do galerie na výstavu nebo do muzea. Na to přece jindy nemáte čas.

12:00



Na výstavě se duše nasytila, ale v břiše vám začíná kručet. Zaplujte do restaurace a klidně si dejte celé menu, od předkrmu až po dezert. Vykašlete se na dietní doporučení a dnešek si doslova vychutnejte.

14:00

Kávu si vezměte s sebou a sedněte si do parku. Zkuste nechat telefon v kabelce a neprojíždět sociální sítě. Raději vnímejte teplo slunečních paprsků na své kůži, čerstvý vzduch a okolní zvuky. Zeptejte se sama sebe, jak se cítíte. Co byste si přála? Za co jste ve svém životě vděčná? Za co byste se pochválila?

16:00

Zajděte si na masáž nebo na jemnou jógu. Uvolněte tělo i mysl, zhluboka dýchejte, dovolte myšlenkám, aby se rozutekly, relaxujte. Zasloužíte si to!

18:00

Na večeři si oblékněte krásné šaty, nezapomeňte se nalíčit, a bez pocitu studu běžte do vyhlášené restaurace. Oslavte čas strávený jen sama se sebou sklenkou dobrého vína. Nebo se lépe hodí šampaňské?

20:00

Pozvěte samu sebe do kina. Na výběru filmu se jistě se svým já shodnete rychle. Kupte si popkorn a klidně ho snězte už během úvodních upoutávek. Štve vás, když se muž zvedá ještě před závěrečnými titulky? Tentokrát zůstaňte sedět v kině třeba až jako poslední. Domů si zavolejte taxík a nechte se odvézt jako královna

až ke vchodovým dveřím.

23:00

Až budete ležet v posteli, upřímně si poděkujte za krásný den. Tohle rande se opravdu povedl