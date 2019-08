Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu, ať už mluvíme o šéfovi, nejlepší kamarádce, lékaři, či partnerovi. Ovšem právě v intimních vztazích je nezbytná. Její budování ale nebývá vždycky snadné, zvláště pokud jste ji někdy v minulosti zklamala. Vyžaduje čas a námahu – a jestli jste ­někdy selhala, můžete o její získání znovu bojovat. A především si ji udržet. Co na ni platí?

1. Dělejte, co říkáte (a říkejte, co děláte)

Začněme úplně primární věcí. Vždy mluvte pravdu a vždy dělejte to, co říkáte. Upřímnost je naprosto klíčová, proto se vykašlete na prázdné výhrůžky a držte svoje slovo, a to především pokud to ve vašem vztahu zrovna neklape. „Naše sebeobranné instinkty potřebné pro přežití po tisíce let pilovala evoluce, a tak docela snadno rozeznáme člověka, který není upřímný,“ tvrdí Andrea Bonior, autorka knihy Jak opravit přátelství. „Na základě této zkušenosti přizpůsobíme své ­chování i očekávání, takže příště už takovému člověku nebudeme důvěřovat, aby nás už nepodvedl.“ Což také znamená, že pravdomluvnost a dodržování slibů jsou naprosto ­klíčové – ať už partner slibuje či tvrdí cokoliv, třeba že přijde včas k večeři, nebo přísahá, že mu vaše matka vážně nevadí.

2. Pojmenujte své pocity

Vyjadřování skutečných pocitů může být složité, především cítíte-li se při tom zranitelní. Ovšem pro navázání emoční intimity je třeba, abyste oba přistupovali ke svým emocím bez stavění zdí, hněvu a uzavírání se do sebe. ­Pochopitelně můžete předstírat, že je všechno v pořádku, avšak vztah založený na důvěře vybudujete, jen když dokážete o svých pocitech mluvit jako dospělí, a tedy hlavně v klidu. Příklad? Možná vás štve, že se váš partner ­vrací domů pozdě, a možná si připadáte osamělá, když si často vyráží s kumpány – své pocity je ale třeba vyjádřit bez obviňování. „Snažte se pracovat na vyjadřování složitých pocitů tak, aby to vyznívalo pozitivně a s respektem. Naučte se probírat emoce, aniž by to automaticky znamenalo konflikt,“ radí Bonior. „A jestliže vám zrovna toto dělá ­potíže, zkuste si pocity sepsat; díky tomu si dokážete pořádně promyslet, jaká slova zvolíte.“

3. Nebojte se být zranitelná

Není to úplně příjemný pocit. Nikdo přece nechce být považován za slabocha. Jenže při budování dů­věry je důležité dovolit si být chvíli slabá. „Budování důvěry vyžaduje ochotu otevřít se i potenciálnímu riziku zranění, schopnost mluvit o nepříjemných věcech z vaší minulosti, o svých obavách či ukazovat sebe samu v takovém světle, které byste na sebe na prvním rande určitě nerada pouštěla,“ říká Bonior. „Důvěra vzniká tehdy, má-li váš partner možnost ponížit vás nebo vám ublížit, ale neudělá to.“ Pokud se mu v něčem vydáte napospas, dáváte mu zá­roveň šanci, aby vám ukázal, že stojí při vás, ať se děje cokoliv. Jen to dělejte postupně, neodhalujte mu veškerou ne­jistotu najednou, svou slabost mu dávkujte po kapkách.

Další tipy najdete v časopise Žena a život, který je právě na stáncích.