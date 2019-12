_____________________________________________________________

Ujasněte si, co očekáváte



Hydratační, matující, anti-age? Nemůžete si z té záplavy make-upů vybrat, jaký pro vás bude ten nej? V každé specializované prodejně vám dnes odborně poradí, vy si ale musíte předem ujasnit, co od make-upu očekáváte, zohlednit stav pleti a příležitost, kdy ho budete nosit. Prvním pravidlem je, že investice do make-upu se vyplatí, proto na něm nešetřete – je to nejdůležitější část líčení. Dalším kritériem je ­samozřejmě správná barva. Vybírejte si ­proto vždy na denním světle. Na odlíčenou pleť ­naneste malé množství na spodní část obličeje a rozetřete, odstín by měl splynout s barvou vaší pokožky. Dnes už ­většina značek zahrnuje širokou škálu s růžovými, bé­žovými či olivovými podtóny. Třeba značka Fenty Beauty by Rihanna nabízí dokonce padesát odstí­nů, Kat von D čtyřicet a Dior Backstage třicet. ­Vlastnit byste samozřejmě měla alespoň dva, a to světlejší na zimu a tmavší na léto, takže je pak mů­žete příležitostně i míchat pro dosažení ideálu.

Proti vráskám neboli anti-age



Hodí se pro ženy se zralejší pletí, které trápí různé nedokonalosti, jako jsou vrásky, pigmentové skvrny a nerovnoměrná barva, ale pro jeho komfortní krémovou texturu ho ocení i ženy se suchou a křehkou pokožkou. Kromě vyššího krytí má i protivráskový účinek. Bývá obohacený o výživné látky a jemné mikropigmenty, díky kterým pleť nejen rozzáří, ale i vyhladí, zkrášlí a celkově omladí. Po nanesení už není nutné použití pudru, protože tento typ make-upů mívá silný krycí efekt a pudr by pleť jen zbytečně vysušil a zvýraznil vrásky. Nanášejte ho vždy na správně připravenou pleť – tedy po aplikaci zpevňujícího séra a krému. Pokud chcete použít i podkla­dovou bázi, sáhněte po liftingové nebo rozjasňující (podkladová báze s čistým zlatem L’Or, Guerlain).

Hydratační a rozjasňující



V tomto případě se oba účinky snoubí dohromady, protože rozjasněná pleť je vždycky dobře hydratovaná. Hodí se především pro mladší ženy a ty, které příroda obdařila přirozeně krásnou a bezproblémovou pokožkou. Tyto produkty mají většinou lehčí až střední krycí efekt, existují však i takové, jaké vám kromě hydratace poskytnou i perfektní krytí, třeba krémový dlouhotrvající make-up Lasting Finish 25H od Ri­mmel, který obsahuje zjemňující sérum. Toužíte-li jen po jemném tónování, zkuste BB krém (Perfect Hydrating BB cream, Shiseido), který dodává pleti potřebnou vláhu, barevně ji sjednotí a rozzáří.

Krycí a dlouhodržící



Skvělá volba pro večerní líčení, ale i pokud vás trápí barevné nesrovnalosti, jizvičky po akné či jiné nedostatky. Má velkou krycí schopnost. Díky vyššímu obsahu pigmentů k pleti perfektně přilne, aniž by na ní zanechával silnou vrstvu, a navíc skvěle drží po celý den či noc. Aplikujte ho nejlépe pomocí houbičky či štětce, a to od středu obličeje směrem ven, a rozetřete do ztracena. Vždy jej také pečlivě zapracujte v oblasti kolem nosu, na tvářích a bradě, aby výsledek působil co nejpřirozeněji. Jestliže na pleti přece jen uvidíte sušší místa, kde se bude make-up usazovat, naneste přes něj ještě trochu hydratačního krému a opět pečlivě rozetřete.

Sametový a matující



Trend několika posledních sezon. Matný finiš totiž na pleti dokáže vykouzlit nádherný sametový efekt, který pak v kombinaci třeba s lesklou rtěnkou vypadá velmi efektně. Díky bezolejové textuře se perfektně hodí pro mastnější či smíšenou pleť, které zbaví nežádoucího lesku. Sametová textura je zase skvělá na focení nebo vám poslouží v dny, kdy zkrátka potřebujete vypadat bezchybně (například na svatbě), protože vytváří naprosto dokonalý vzhled. Na závěr ho můžete ještě lehce zafixovat bezbarvým transparentním pudrem – pleť nevysuší, ale make-upu zajistí déletrvající efekt. Dá se také snadno vrstvit, pro silnější krytí ho aplikujte houbičkou, pro lehčí ho klidně jen vklepejte prsty.