PARKOUR

„Mám radost z toho, jak popularita parkouru roste. Aby se ho děti měly kde učit, rozhodl jsem se pro ně vytvořit síť parkourových kroužků po celém Česku. Budou se na nich zlepšovat pod vedením zkušených trenérů, budou skákat v bezpečném prostředí, a hlav­ně se budou skvěle bavit!“ říká nejznámější český parkourista Tary. O co při par­kouru vlastně jde? O překonávání překážek vlastní vahou, různé pohybové triky, děti se učí lad­nosti, mrštnosti, práci s tělem. „Navíc si děti při parkouru zvyšují sebevědomí, tříbí pud sebezáchovy. Parkour je podobně jako gymnas­tika zamě­ře­ný na všestranný rozvoj. Tréninky jsou provázeny záplavou euforie, když se dětem podaří nějaký trik,“ říká Jan Horák, ma­nažer a trenér klubu Parkour Ládví.

KRAV MAGA

Hlavním cílem systému sebeobrany krav maga je naučit děti, jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi, a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a respekt. Na kroužky sebeobrany chodí kluci i holky (ty často na popud rodičů), techniky sebeobrany se tu učí formou hry, zároveň se zlepšují v pohybových dovednostech. Výuka sebeobrany nespočívá v tom, že by se děti hodinu praly, ačkoli i na to dojde – obětaví trenéři se často stavějí do role figuranta, do něhož mohou děti tlouct a kopat. Ano, i to děti baví.

FLORBAL

Je atraktivní, dostupný a můžou ho hrát kluci i holky. Během posledních dvaceti let se z něho stal jeden z nejmasovějších sportů v České republice. Podporuje v dětech týmového ducha a přirozenou soutěživost. Děti jsou schopné si celkem rychle osvojit pravidla a velmi brzy se účastní turnajů. Počáteční investice není vysoká: je potřeba pořídit sálovou obuv, jinak stačí starší tričko a kraťasy. Než se dítě rozhodne, zda u sportu zůstane, je možné si florbalku jen vypůjčit. Kam dítě přihlásit, zjistíte například zde.

BEACH VOLEJBAL

Jako každá kolektivní míčová hra učí beach ­volejbal týmové spolupráci. Pro děti je ale doporučován i z dalších důvodů: „Hraje se v písku, který dobře tlumí dopady a doskoky, takže se při něm šetří klouby. Při pohybu po nestabilním povrchu posilují děti hluboký ­stabilizační systém páteře, učí se lepší stabilitě a každý pohyb je náročnější, přesto šetrnější ke ­kloubům. Kromě toho je skvělý na koordinaci rukou, nohou a očí. Především ale jde o ideální průpravu na všeobecný pohybový rozvoj,“ vysvětluje trenérka Vida Karbanová z Beachclubu ­Liberec. Další výhodou je, že na beach volejbal děti nepotřebují žádné speciální vybavení, stačí triko a legíny a na zimu do haly neoprenové ponožky – rodiče si pochvalují, že nemusejí dvakrát do roka kupovat sportovní boty.

