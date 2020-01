_________________________________________

• Řeknete ne jednorázovým výrobkům

Když se zamyslíte, kolik spotřebujete jednorázových obalů (ať už na nápoje, nebo na jídlo), pravděpodobně si uvědomíte, že jich není vůbec málo. Patříte-li například mezi milovníky kávy, kteří si z kaváren odnášejí svůj oblíbený nápoj v jednorázovém kelímku, zkuste se zamyslet, kolik takových obalů již „padlo“ jen na vaši vlastní spotřebu.

Zkuste více využívat vlastní láhev na vodu, vlastní kelímek na kávu či vlastní obal na oběd. Pokud patříte mezi zaneprázdněné jedince, kterým krabičkové stravování usnadňuje denní režim, podívejte se, zda daná firma produkující nemalé množství plastových obalů nenabízí možnost jejich zpětného odběru. „Pokud nám zákazník krabičky, ve kterých vozíme jídlo, vrátí, jsme schopni je stoprocentně zrecyklovat na plastový granulát, využitý pak v průmyslu, třeba na výrobu dětských skluzavek nebo střešních krytin. Navíc při zavážení celotýdenního menu mohou zákazníci dosáhnout statusu ZERO FOOD WASTE, kdy v podstatě nevznikne prostor na plýtvání potravinami,“ říká Lukáš Drlík ze Zdravého stravování.

• Bezobalové obchody a trhy

Velkému zájmu čelí stále více vyhledávané farmářské trhy, kde si můžete koupit čerstvé a kvalitní potraviny od regionálních pěstitelů a výrobců. Při jejich balení nedochází k užití tolika plastového obalu, jako je tomu v klasických supermarketech. Mnoho lidí také podporuje bezobalové prodejny, které se těší čím dál větší oblibě, a to zaslouženě.

„Spolupracujeme s bezobalovými prodejnami, kterým dodáváme naše biosušenky a slané krekry ve vratných obalech. Ty od obchodníků svážíme zpět, myjeme a znovu plníme, takže nádoby neustále točíme. Výhodou našeho systému je, že nespotřebujeme ani gram obalu na cestě od nás ze Zemanky ke kupujícímu. Jsme rádi, že tuto variantu můžeme zákazníkům nabídnout a zároveň tím přispět ke snížení plastového odpadu v potravinářském průmyslu, což koresponduje s našim smýšlením,“ sděluje Jan Zeman z Biopekárny Zemanka.

• Stylová „eko“ móda

Dnes již také v oblasti módy víc a víc firem uvažuje o tom, jak zmírnit ekologický dopad módního průmyslu na naše životní prostředí. Téma udržitelná móda se stává čím dál víc trendy záležitostí a podporují ji i mnohé vyhlášené módní návrhářky. Móda bude vždy o hře, zábavě a vyjádření vlastního osobního stylu.

„Oslovili jsme španělskou společnost Seaqual bojující za snížení plastového odpadu v oceánech a ze společné spolupráce vzešla ‚eko‘ kolekce fitness oblečení Nebbia × Seaqual, která využívá materiál ze stoprocentně recyklovatelného vlákna. Na jeden pár legín z této kolekce bylo použito dvě stě gramů plastového odpadu,“ zmiňuje Stanislava Pecková, přední návrhářka značky Nebbia.

Kolekce NEBBIA × SEAQUAL značky NEBBIA byla vytvořena ze 100% recyklovaného vlákna a firma tak bojuje za čisté oceány. V kolekci najdete legíny, šortky i různé topy.

• Minimalismus

Méně je prostě více a dnes to platí dvojnásob. Redukce věcí, které skutečně potřebujete, může být prospěšná nejen životnímu prostředí, ale také vám osobně. Minimalismus vás osvobodí od mnoha zbytečností. Jak ale na to? Preferujte vždy kvalitu nad kvantitou a zkuste začít využívat například bazary či různé servery nabízející prodej věcí, které někomu už neposlouží, ale vám mohou. Pokud si budete kupovat nové věci, dopřejte si nejlepší jakost. Nákup kvalitních věcí by měl být určitou zárukou jejich delší životnosti. Zkuste se také více koukat po lokálních produktech, a pokud se zaměříte na věci z přírodních nebo recyklovatelných materiálů, budete zaručeně „eco-friendly“.