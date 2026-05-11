HYROX: když zjistíte, že zvládnete víc, než jste si myslela

Ještě před pár lety byl svět fitness hlavně o tom „vypadat dobře“. Dnes se ale mění důvod, proč ženy cvičí. Nejde jen o kalorie nebo číslo na váze. Hledáme energii, psychickou odolnost, pocit síly a chvíli, kdy jsme samy sebou. A právě proto se tak rychle dostává do popředí HYROX.
Sportovní koncept, který kombinuje běh a funkční trénink, si získává popularitu po celém světě. Ne proto, že by byl jednoduchý. Ale protože mění způsob, jak přemýšlíme o vlastních limitech.
„Na HYROXu nás baví, že není jen o výkonu, ale hlavně o pocitu, který si z tréninku odnášíte. Vidíme, že ženy dnes nehledají pouze další fitness trend. Chtějí pohyb, díky kterému se budou cítit silnější, sebevědomější a odolnější i v běžném životě. A právě v tom je HYROX výjimečný – učí vás pracovat nejen s tělem, ale i s hlavou,“ říká Ria Suchánek Hrušovská, Performance HYROX Coach z Form Factory.
HYROX totiž není jen o fyzické kondici. Velká část se odehrává v hlavě. V momentě, kdy chcete zpomalit, ale zjistíte, že ještě dokážete pokračovat. Kdy přestanete řešit, jak u toho vypadáte, a začnete vnímat, co všechno vaše tělo umí.
Právě proto si HYROX oblíbily i ženy, které se dřív necítily jako „typické sportovkyně“. Nejde o dokonalost ani o srovnávání. Každý trénuje svým tempem a posouvá vlastní hranice.
Velkou roli hraje také komunita. Atmosféra během tréninků bývá překvapivě podporující a motivující zároveň. Místo soupeření často přichází sdílená energie a pocit, že v tom člověk není sám.
Na rostoucí zájem reaguje i největší síť fitness klubů v Česku Form Factory, která nyní odstartovala HYROX lekce v pražském klubu Na Knížecí. Nový koncept přináší tréninky zaměřené na kombinaci síly, vytrvalosti a mentální odolnosti pod vedením certifikovaných trenérů.
Značka Form Factory prostřednictvím FF Academy spustila jedno z prvních oficiálních školení HYROX instruktorů v Česku. Díky tomu mají klienti možnost trénovat pod vedením odborníků, kteří znají metodiku i principy tohoto konceptu do hloubky – od techniky až po správné nastavení výkonu a regenerace.
Možná právě proto dnes ženy stále častěji nehledají sport, který je „potrestá“, ale pohyb, díky kterému se budou cítit silnější. A někdy stačí jeden náročnější trénink, aby zjistily, že zvládnou mnohem víc, než si myslely.
HYROX lekce jsou nově dostupné ve Form Factory Na Knížecí v Praze a také v ostravském klubu Form Factory Hrabová.