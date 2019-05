Na autech oceňuji spíš základní věci, na technické parametry si netroufám. Mám ráda japonská auta a u této Corolly se mi líbí její elegantní a přitom městsky dravý design. Fakt, že je to hybrid, je pro mě skvělá zpráva, snažíme se s celou rodinou žít ekologicky a hybrid si plánujeme do budoucna pořídit. Prostě auta bez emisí jsou nejvíc! A umím si představit, že to bude právě tato Corolla. I když tichá jízda pro mě byla zpočátku nezvyk, musím říct, že je to návykové a boží. To ticho!

„Na víkendy jezdíme na chatu a kromě klasických věcí s sebou bereme i koloběžku a kočárek pro panenky. Do velkého kufru Corolly se pohodlně všechno vejde.“



S autem se pohodlně jezdí, svižně reaguje a palubní deska je podle mě přehledná a dobře řešená. Šikovně, dobře na očích, je umístěný i dotykový displej, kterým můžete ovládat mnoho funkcí a při couvání vám zobrazuje situaci za vámi. Mně osobně chvilku trvalo zvyknout si na délku auta, doposud jsem kombík neřídila. Ale se zadní kamerou je parkování hračka i v přeplněných pražských ulicích. Jako matka si nemůžu vynachválit prostorný kufr, vejde se do něj spousta věcí a nebála bych se s ním vydat na nějaký ten road trip.



„Velkým pomocníkem při couvání je parkovací asistent, díky zadní kameře vše vidíte na displeji.“



Velkou výhodou je nízká spotřeba, což je i jeden z důvodů, proč si hybrid pořídit. Bohužel jsem nestihla vyzkoušet všechny nabízené funkce a asistenty, kterými je auto nadupané. Tak snad příště.



„Když mám zhodnotit své testování, myslím, že pokud hledáte rodinný vůz, se kterým se na cestě nebudete nudit a zároveň vám převeze vše, co rodina a malá parádnice potřebuje, nebudete zklamáni. A s nízkými emisemi!“



Kateřina Kaláb





Je nominovaná na Ženu roku 2019 v kategorii Friends. Má svůj kadeřnický salon Hairkat, ve svém volném čase se věnuje své značce ByKKa je maminkou čtyřleté Tildy.