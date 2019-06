Směs se superfoods Iswari



Pokud se nemůžete rozhodnout, která snídaňová směs se superfoods bude nejlepší, máme pro vás řešení. Česká značka Iswari nabízí jednoporcovky snídaňových směsí v několika příchutích. Pro milovníky čokolády mají nepražené kakao & lucuma, pokud jste spíše na ovoce volte mezi mladým ječmenem & banánem nebo maca & moruše & jahody. Porce obsahuje 60 g směsi, kterou za použití přibližně 40 ml vody proměníte krátkým zamícháním ve 100 g čerstvé kaše. Kaše obsahují vysoký podíl zdravých sacharidů, nemají vysoký glykemický index, žádné zbytečné kalorie a zaženou hlad na mnoho hodin.

Jednoporcovou snídaňovou směs Iswari (60 g) od 42 Kč.



________________________________________________________________________________________

Tyčinky Bombus

Bombus jsou zdravé ovocné tyčinky, které se vyrábějí za použití minimálního množství surovin té nejvyšší kvality. Neobsahují přidaný cukr, konzervační látky, lepek ani laktózu. Z kategorie raw energy doporučujeme vyzkoušet apricot & cashew. Delikátní kombinace nepražených kešu oříšků a sušených meruněk, které skvěle fungují při odbourávání tuků.



Bombus nabízí i tyčinky s přidaným proteinem. Preferujete chuť slunce a exotiky? Pak musíte ochutnat příchuť banana, která obsahuje rýžový protein, kokos, banán a datle.

Tyčinka 1ks (50 g) za 30 Kč.

________________________________________________________________________________

Hummus z cizrny Crispins



Máte slabost pro cizrnový hummus, ale nesnášíte zdlouhavé namáčení a vaření cizrny? Pak vás určitě nadchne směs Hummus Crispins od Extrudo Bečice. Sušenou směs hummusu připraveného dle libanonské receptury stačí pouze podle návodu zalít vodou, přidat sezamovou pastu, rozmixovat a dle vlastních preferencí dochutit. Během pár minut vytvoříte nesmírně zdravou a chutnou svačinu, bohatou na vlákninu a rostlinnou bílkovinu.

Hummus Crispins (200 g) zakoupíte od 39,90 Kč v Globusu





Recept na Středozemní variaci :

Ingredience:

1 balení směsi Hummus Crispins (200 g)

600 ml studené vody

60 g sezamové pasty

sušená rajčata v oleji pokrájené olivy, nebo ančovičky, či kapary

hoblinky parmazánu

bylinkové pesto

křupavá bageta

čerstvá rajčata a rukola na dozdobení

Postup: Do směsi Hummus Crispins přidejte 600 ml studené vody a suroviny rozmixujte tyčovým mixerem. Přidejte sezamovou pastu „tahini“ a opět rozmixujte. Do vzniklého hummusu zamíchejte pokrájené olivy a sušená rajčata, nebo můžete vyzkoušet kapary, či ančovičky. Tyto přísady dokážou spolu s kvalitním olivovým olejem ve spojení s cizrnou vykouzlit úžasnou kompozici, která se hodí jako dip ke grilu nebo do rozličných bagetek a chuťovek. Výborně vše doladí jednoduché bylinkové pesto připravené rozmixováním bylinek spolu s trochou česneku a soli v olivovém oleji. Pokud hummus doplníte strouhaným parmazánem, nebo jiným tvrdým sýrem posílíte jeho výživnou hodnotu téměř k dokonalosti.

________________________________________________________________________________

Na závěr pro vás máme zdravý recept od Mgr. Kateřiny Šimkové, výživové specialistky Zdravé stravování.

Vanilkový koláč z ricotty s lesním ovocem (10 porcí)

Ingredience:

• 500 g čerstvého sýru ricotta

• 100 g žloutků

• 175 g bílků

• 15 g kypřicího prášku

• 50 g citronové šťávy

• 1 g vanilky (lusk)

• 200 g medu

• 50 g třtinového cukru

• 250 g špaldových vloček

• 30 g arašídového másla

• 300 g lesního ovoce

• 500 g řeckého jogurtu Milko

Postup: Do misky dáme ricottu, jogurt, žloutky, vanilku, med, citronovou šťávu a arašídové máslo. Vše důkladně promícháme a nakonec přidáme vločky rozmixované na mouku s práškem do pečiva. Opatrně vmícháme připravený sníh z bílků a nalijeme do koláčové formy. Ozdobíme lesním ovocem, které jsme posypali třtinovým cukrem. Pečeme na 170 stupňů asi 40-50 minut. Zchladlý koláč servírujeme s čerstvým ovocem, jako jsou maliny, borůvky a jahody.