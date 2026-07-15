Dokonalý look na letní party!

Dejte vyniknout sluncem prozářené barvě své pleti a užívejte si žhavé a bezstarostné letní noci. Čekají vás nezapomenutelné zážitky!
Po nanesení denního krému použijte primer jako bázi pod make-up.
Pomocí prstů nebo houbičky naneste matný make-up.
Drobné nedostatky jako kruhy pod očima zakryjte korektorem.
Lehkou pěnovou tvářenku s matným efektem použijte na rty a tváře.
Pomocí fixky vykreslíte obočí, kartáčkem zafixujete.
Lesk na rty s kyselinou hyaluronovou v kombinaci s konturovací tužkou zdokonalí vaše rty.
Závěrečným krokem v líčení je použití prodlužující tubing řasenky.
Tubing řasenka vytvoří na řasách malé tubičky. Odolají potu i studené vodě. K odlíčení stačí navlhčit řasy teplou vodou.
Sexy přirozenost – to je trend letošního léta. Líčení produkty Maybelline New York vás rozzáří, ale nezatíží pleť. Pozvedne vám sebevědomí a vy můžete s radostí vyrazit do víru noci.
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FOTO: ALEXANDRA ŽANETÁ, STYLING: DENISA PŘIKRYLOVÁ, MUA: ZLATA VOJÍČKOVÁ, PRODUKCE: NIKOLA KOČOVÁ