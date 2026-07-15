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Dokonalý look na letní party

Advertorial   14:00 – ADVERTORIAL

Dokonalý look na letní party! | foto: Archiv Maybelline

Chystáte se na večírek? Volte péči a líčení, které obstojí i ve vysokých teplotách. Vsaďte na lehké textury a tlumené barvy.

Dejte vyniknout sluncem prozářené barvě své pleti a užívejte si žhavé a bezstarostné letní noci. Čekají vás nezapomenutelné zážitky!

Dokonalý look na letní party!

Po nanesení denního krému použijte primer jako bázi pod make-up.

Dokonalý look na letní party!

Pomocí prstů nebo houbičky naneste matný make-up.

Dokonalý look na letní party!

Drobné nedostatky jako kruhy pod očima zakryjte korektorem.

Dokonalý look na letní party!

Lehkou pěnovou tvářenku s matným efektem použijte na rty a tváře.

Dokonalý look na letní party!

Pomocí fixky vykreslíte obočí, kartáčkem zafixujete.

Dokonalý look na letní party!

Lesk na rty s kyselinou hyaluronovou v kombinaci s konturovací tužkou zdokonalí vaše rty.

Dokonalý look na letní party!

Závěrečným krokem v líčení je použití prodlužující tubing řasenky.

Dokonalý look na letní party!

Tubing řasenka vytvoří na řasách malé tubičky. Odolají potu i studené vodě. K odlíčení stačí navlhčit řasy teplou vodou.

Dokonalý look na letní party!

Sexy přirozenost – to je trend letošního léta. Líčení produkty Maybelline New York vás rozzáří, ale nezatíží pleť. Pozvedne vám sebevědomí a vy můžete s radostí vyrazit do víru noci.

Více na www.maybelline.com

FOTO: ALEXANDRA ŽANETÁ, STYLING: DENISA PŘIKRYLOVÁ, MUA: ZLATA VOJÍČKOVÁ, PRODUKCE: NIKOLA KOČOVÁ

Témata: trend, Make-up, New York

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Dokonalý look na letní party

Advertorial
Dokonalý look na letní party!

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