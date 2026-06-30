Dokonale a přirozeně.

Říká se, že vlasy jsou korunou krásy. Což může většina žen potvrdit. Jsou zcela jistě jednou z prvních věcí, které na nás okolí vnímá. Vyjadřují naši osobnost, náladu i styl. A právě proto všechny toužíme po tom, aby vypadaly vždy dokonale a zároveň přirozeně.
Cílem časopisu Žena a život je přimět ženy, aby si na sebe uměly najít čas a dopřávaly si své pravidelné rituály, ať už jde o péči o vlasy, pleť nebo celkový well-being. Jednou z významných kosmetických značek, které mají podobný cíl, je i L’Oréal Paris. Jedním z hostů akce proto byla i zástupkyně značky, která se zaměřuje na péči o vlasy, konkrétně na jejich barvení. Na eventu představila barvu na vlasy L’Oréal Paris Excellence Universal Nudes se zcela univerzálním odleskem. Jde o unikátní kombinaci studených, teplých i neutrálních tónů, díky kterým barva lichotí různým tónům pleti. Barvy mají šetrné složení bez amoniaku, jsou bez nepříjemného zápachu, snadno se aplikují a respektují zdraví vlasů i pokožky. Domácí barvení je díky nim nejen efektivní, ale především šetrné. Nabízí komfort, dostupnost a perfektní výsledek.
Správně zvolený odstín barvy vlasů hraje obrovskou roli v našem celkovém vzhledu. S jejich výběrem ženám pomáhá Nikol Nedbalová, která se dlouhodobě věnuje barevné typologii a stará se o to, aby ženám zvolený odstín skutečně slušel.
A jelikož šlo o event věnovaný barvám, ve stejném duchu se nesla i další část programu. Všechny účastnice akce se přesunuly za malířské stojany, kde se chopily štětců a palet. Pod vedením zkušených lektorek studia Art Moment, kterému patří velký dík, se pustily do malování nádherných obrazů na připravená plátna. Vznikla krásná díla, která podobně jako náplň celého eventu dokázala, jak velkou roli hrají barvy v našem životě.